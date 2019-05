Respirar aire de la Ciudad de México es como fumar 7 cigarros por día

Los científicos dicen que respirar el aire altamente contaminado en la Ciudad de México en estos días es como fumar 7 cigarros por día.

Pero eso no ha impedido que Oscar Chong salga para su entrenamiento diario, a pesar de los cuatro días de advertencias de las autoridades para evitar la actividad física extenuante en el exterior.

"Soy adicto al ejercicio. Si no me ejercito a diario, no me siento bien. Realmente ayuda a liberar mi creatividad, entre muchas otras cosas. Si solo me quedara en casa, estaría mirando fijamente". "

En las paredes, mirando la pantalla de mi computadora, las ideas nunca nacen de esa manera, dijo Chong, un diseñador gráfico, a la AFP.

Los más pequeños son los que necesitan más protección. Foto: AFP

El recortador de 51 años de edad, se tomaba un descanso de su entrenamiento de intervalos en el parque más grande de la capital, el Bosque de Chapultepec, que las autoridades cerraron en un punto esta semana, para transmitir el mensaje de que correr o andar en bicicleta en el medio de una alerta de contaminación del aire no era una buena idea.

Por qué se activó la contigencia en la Ciudad de México

La ciudad en expansión, un área metropolitana de más de 20 millones de personas, ha estado cubierta por una espesa nube de smog desde el pasado fin de semana.

Las autoridades culpan del problema a docenas de incendios forestales que se han desatado en el centro de México en las últimas semanas, y la falta de viento o lluvia para dispersar las partículas resultantes.

Lo más recomendable es usar tapabocas. Foto: AFP

Sin embargo, los expertos coinciden en que los problemas de contaminación crónica de la ciudad también son culpables.

La Ciudad de México es propensa a la contaminación del aire, tanto por las montañas que la rodean, que atrapan el smog en el techo, como por sus más de cinco millones de autos.

Pero los incendios forestales, sin duda, han empeorado las cosas. Han enviado los niveles de PM2.5 en alza: diminutas partículas producidas por cualquier incendio que sea el contaminante del aire más mortal.

Las autoridades declararon una alerta de contaminación de martes a viernes, luego de que el nivel de micropartículas alcanzara los 158 microgramos por metro cúbico.

Eso equivale a fumar más de siete cigarrillos al día, según un estudio ampliamente citado por los doctores estadounidenses Richard y Elizabeth Muller.

El viernes, el nivel cayó ligeramente, lo que llevó a las autoridades a cancelar la alerta. Sin embargo, respirar el aire era equivalente a fumar casi cinco cigarrillos por día, según el estudio de 2015, que comparó las muertes por contaminación del aire y fumar.

Por supuesto, a diferencia de fumar cigarrillos, la contaminación llega a todos los grupos de edad".

En Puebla, a 135 kilómetros al sureste, que está lidiando con una dosis adicional de contaminación gracias al cercano volcán Popocatepetl, que ha estado arrojando ceniza al cielo.

Otros residentes no tienen más remedio que sortear el smog, que pica los ojos y la garganta de muchas personas.

He estado tratando de no salir. Huele a algo quemado, dijo Nicte Muñoz, de 38 años, detrás de una mascarilla quirúrgica en su camino hacia la organización ambiental donde trabaja.

"No es del todo bueno para nuestra salud. Se siente horrible cuando subes las escaleras y de repente no puedes caminar ni respirar", dijo Diana Mariscal, una estudiante de comunicaciones de la ciudad central de Pachuca que estaba de visita. para el fin de semana.

Las autoridades han cerrado grandes sitios de construcción, han restringido el uso de vehículos más antiguos y han ordenado a ciertas industrias contaminantes reducir las emisiones en un 30 a 40 por ciento. Incluso han cerrado algunos de los puestos de comida en la calle para reducir el humo.