Tiene un considerable grado de dificultad lidiar con gatos en celo, pues algunas veces se tornan agresivos, no entienden de razones y encima, pueden poner en riesgo la casa en la que el animal y sus dueños viven.

Señales como actitud inquieta, maullidos desesperados, notables miradas melancólicas, y el constante frotamiento entre las piernas de las personas, son las detarminantes para saber que un gato o gata está en celo.

Remedios caseros para calmar a un gato en celo. Foto PxHere

Sin embargo, para estos casos, existen algunos de los remedios caseros, mismos que son reconocidos como oficiales por la eficacia que han demostrado.

Los remedios constan de la combinación de productos naturales que actúan como tranquilizantes reales, adecuados para utilizarse en cualquier etapa de la vida de esos felinos que van desde el estrés generado a causa de la etapa de celo, cambios de ambiente por mudarse de casa (por ejemplo) o incluso ser adoptado por una nueva familia.

Pero, ¿cuáles son las características de un gato en celo?

Al hablar de una gata no se hace refierencia al ciclo menstrual, sino de ciclo estral, debido a que una gata no tiene menstruación, motivo por el cual, nunca pierde sangre de la vulva y en ese sentido, no se puede descubrir el celo de una gata teniendo en cuenta la pérdida de sangre porque nunca pierde.

¿Cuánto tiempo dura el celo?

Se puede decir que el celo en una gata dura de tres a diez días. Si el momento de apareamiento no es llevado a cabo, al finalizar el tiempo, la gata sufrirá una pérdida de sangre nada importante; en este período su útero se regenerará para después reanudar el celo aproximadamente después de tres días desde la interrupción del anterior. Este ciclo continúa durante todo el año, excepto en invierno, cuando se detiene debido al frío.

Los cambios de comportamiento manifestados en un gato en celo son notables; dentro de este período, el gato asume un comportamiento fácilmente detectable, mismo que causa inquietud y lleva a los dueños buscar soluciones para ello.

Por otro lado, si hay gatos macho dentro de un rango considerable, las gatas se pasarán la noche maullando de manera repetitiva, que no la dejarán dormir ni a ella, ni a los que convivan con ella.

Además, la gata se muestra más juguetona de lo normal, se puede percibir por los dueños algo confundida y como característica especial, tiene largos procesos de limpieza corporal.

REMEDIOS PARA UN GATO(A) EN CELO:

La valeriana, es una planta que tiene un ligero efecto sedante y actúa como un relajante muscular, es bastante aceptado por los gatos que se sienten atraídos por su olor; inicialmente la valeriana podría causar un estado de euforia, pero no hay que preocuparse.

Siempre es mejor optar por un suplemento nutricional específico para gatos que combine la valeriana con otros extractos de plantas, como en el caso del bálsamo de limón.

Los productos homeopáticos o herbales también son muy efectivos para calmar a los gatos:

Estos incluyen Ignatia Amara, eficaz para tratar la ansiedad, flores de bach y hidrolato de lavanda, que se obtiene al trabajar el aceite esencial.

Estos remedios ayudan a estos felinos a mitigar sus ansias y hacer que vivan el momento del cortejo de la manera más saludable posible. Pero es también una solución para tranquilidad de los dueños del animal, que en definitiva, seguirá conviviendo con éste.

Sin embargo, como las mascotas siempre son bien queridas y amadas por las familias que las arropan, el principal requisito con el que deben de cumplir, es con la paciencia, ya que el animal actúa por instinto y no piensa en sus acciones.