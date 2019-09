El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista. Se trata de un trastorno del neurodesarrollo, que está caracterizado por un déficit en tres áreas nucleares: interacción social; lenguaje y comunicación e inflexibilidad cognitiva, por lo que ir al colegio o buscar trabajo puede convertirse en una experiencia muy dolorosa.

“Se trata de un colectivo que está entre medias de la discapacidad y de la situación ordinaria, y con apoyos puede conseguir llevar una vida independiente, pero sin apoyos la posibilidad de encontrar un trabajo o tener éxito en la etapa educativa se limita muchísimo”, asegura Martínez Ruiz, quien además es madre de un hijo asperger , de 18, y de otra de 14 con “rasgos”.

La federación que preside reivindica en primer lugar una detección temprana de los casos en la Sanidad Pública, con profesionales de referencia a nivel médico con la preparación suficiente y con un protocolo de actuación para los casos de Asperger, porque la detección temprana es fundamental para poder actuar cuanto antes.

Acoso en la escuela

También piden el reconocimiento de los derechos a la educación en las condiciones que necesita este colectivo, la asignación de monitores escolares en los recreos aprovechando ese tiempo precioso para enseñarles habilidades sociales básicas y la interacción con otros niños.

Trabajar por el reconocimiento de la neurodiversidad y el respeto a la misma en el ámbito educativo y impedir la marginación y el acoso en la escuela, “porque la incidencia es muy alta”, afirma Martínez Ruíz.

“Reclamamos frente al pacto educativo que se tenga en cuenta a este alumnado, lo que necesita, apoyo sobre todo en las áreas de comunicación y de actividades porque son personas que tienen unos intereses muy restringidos”.

Qués es el síndrome de Asperger. Foto AFP

Los síndrome de Asperger tienen una manera muy concreta de hacer las cosas, “muchos rituales y muchas dificultades de planificación y ven el mundo por detalles, por flases”, les cuesta mucho hacerse una idea global de la situación o de una tarea.

Les cuesta mucho planificar lo que tienen que hacer y en el ámbito educativo es fundamental la adaptación de los procesos para que puedan desarrollar los tareas al mismo nivel que sus compañeros ”.

“Pedimos que la adaptación que ya está contemplada en los sistemas educativos se lleve a cabo en todas las etapas, no solo en la infantil, también en la secundaria y en la formación profesional, porque con la nueva ley los mayores de 16 años ya no pueden acceder tampoco a la formación profesional básica, y no se han contemplado excepciones con lo que muchos niños se quedan fuera del sistema educativo a pesar de que a nivel intelectual no tienen problemas”, expone.

A ello hay que añadir que la etapa de la adolescencia para los síndrome de Asperger es “muy dura” porque hasta entonces no han sido muy conscientes de la diferencia.

El problema de este trastorno, refiere, es “la crueldad de los compañeros porque cuando menos afectada está la persona más se da cuenta de la diferencia, de que los demás le miran raro, de que por muchos esfuerzos que haga para mantener una conversación, al final siempre se acaba de dar cuenta de que todo el mundo le mira de forma extraña y entonces sufren”.

“Son conscientes de que existen los amigos, de que existe una sociedad pero no saben como acceder a ese grupo de adolescentes y entonces es muy complicado conseguir esta integración”.