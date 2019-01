Qué son los taikonautas. Si algunna vez te has echo esa pregunta probablemente les suene a astronauta y no, no están tan perdidos. Como sabemos, un astronauta es aquella persona que viaja al espacio dentro de un nave espacial para alguna misión.

Entonces ¿qué son los taikonautas, que hacen? Estas personas podrían ser cruciales en las próximas misiones a la Luna o Marte ya que son básicamente los astronautas chinos.

Entonces por qué no decirles simplemente astronautas? Resulta que la raíz de las palabras no siempre es la misma y los países prefieren adecuarse a la que les es más propia.

Ya pronto de seguro iran allá los taikonautas..������

Otro gran salto para la humanidad: los primeros pasos de la sonda china en la cara oculta de la Luna https://t.co/mUqTXqZPEO via @ActualidadRT — Paveljose ���� (@PaveljRuiz) 5 de enero de 2019

EJEMPLOS

Tal es el caso sucedido durante la guerra fría, etapa en la que se hizo popular el término cosmonauta en alusión a la Unión Soviética y al idioma ruso. Es más, el primer humano en llegar al espacio, Yuri Gagarin, fue un cosmonauta.

La única diferencia es que los astronautas son de Estados Unidos (y en la actualidad también se aplica con los europeos y, prácticamente me atrevería a decir que todo Occidente), los cosmonautas son rusos y también tenemos los taikonautas, que es el nombre que reciben en China. pic.twitter.com/QPSe06xQfz — Alex Riveiro (@alex_riveiro) 12 de abril de 2018

Es así que en el caso de China, taikonauta es un híbrido del término chino taikong espacio y del griego naut viajero. Al contrario de los términos anteriores, taikonauta no es un término demasiado conocido, pero va apareciendo cada vez más en la prensa por el protagonismo que adquiere China en materia de exploración espacial.

Así mismo, los taikonautas podrían comenzar a ser relevantes en las misiones espaciales al futuro, puesto que China ya está evaluando enviar personas a la Luna y ha confirmado que enviará sondas a Marte en los próximos años.