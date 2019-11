Los antivalores son denominados como actitudes malas o negativas que tiene una persona o todas las personas ante las reglas de la sociedad. Quiere decir que las personas tienen una actitud desinteresada por hacer el bien o lo correcto, eso constan de cada persona lo que quiere transmitir.

Si bien se dice que las personas reflejan lo que son los padres, pues ellos son la base primordial para que las personas tengan una educacicon basada en valores no en actitudes de antivalores, cada individuo decide la manera en que quiere comportarse en la sociedad, pues en algunos casos los padres lograron centralos en la educacion, pero en otros no lo pudieron lograr debido que ellos no quisieron irse por el camino del bien.

Lee también: Qué son los sustantivos yuxtapuestos

Qué son los antivalores. Foto pixnio.

Los antivalores expresan conductas negativas y dañinas y esto se ve reflejado ante la sociedad, a través de las relaciones personales, comunitarias y personales. La convivencia humana no seria posible si existen los antivalores, se rompería la tranquilidad y la buena convivencia, pues transmitir este tipo de sentimientos nos es bueno, incluso ni para la persona que lo hace pues se contamina de mala vibra.

Este tipo de valores transforma al individuo en una persona fría, que no le importa si le causa daño a los demás, pero lo mas grave es que no piensan en las consecuencias que tienen las acciones que ejercen, afectando varios aspectos de las personas como lo personal, familiar, laboral o incluso escolar.

Tipos de antivalores

Intolerancia

Egoísmo Irrespeto

Envía

Odio

Deshonestidad

Arrogancia

Irrespeto

enemistad

infidelidad

Es importante que las personas pongan de su empeño para salir de estos antivalores que lo único que provocan es que estén solos, o que las personas no quieran convivir con ellas, pues ocasionan daño a la sociedad en general, incluso pueden tener severos castigos como la cárcel, o hasta llegar a perder la vida por tomar decisiones equivocadas, por que la sociedad cuenta con seguridad que castiga a las personas por seguir las reglas que la sociedad establece.