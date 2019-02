Qué significa soñar que tu pareja te es infiel. Desde tiempos remotos se le han dado interpretación a los sueños. Y es que de acuerdo con Hobson, los sueños son la conciencia subjetiva de la activación del cerebro mientras dormimos, entonces por qué soñamos que nuestra pareja nos es infiel.

Qué significa soñar que tu pareja te es infiel. Al parecer todo tiene que ver con el orinismo. Se trata de alucinaciones visuales, justo cuando vivimos un sueño muy intenso. Allan Hobson, los llama sueños MOR, es decir, la locura del sueño.

Es decir, cuando entramos en la etapa de sueño, de manera inconsciente salen a la luz las experiencias que vivimos día a día, pues se quedan almacenadas en el cerebro. Para la Psicoanálisis, todos los sueños tienen un significado. Pues, son parte de nuestras emociones.

EL hecho de que soñemos que nos es infiel, no significa siempre que lo esté haciendo. Es para que tú te preguntes, ¿qué ha cambiado?, ¿por qué desconfías? Es momento de hablar con la verdad.

La confianza se pierde en la realidad pero los sueños lo gritan Foto: Unspalsh

Las infidelidades no son un tema nuevo y soñar que nuestra pareja está disfrutando con alguien más, sin poder despertar es lo más angustiante. ¿Qué es lo que no te satisface? Hay algo que no te hace feliz en tu relación. La confianza se pierde en la realidad pero los sueños lo gritan.

¿Qué emoción te causó el sueño? Lo importante es saber si ese sueño es repetitivo, de ser así, es posible que en el caso de la pareja, estés atravesando por una etapa inconclusa.

Hay sueños que se quedan en el subconsciente, incluso desde la infancia. Por eso no hay que pasarlos por alto. Inclusive los psicólogos argumentan que en caso de ignorarlos, estamos bloqueando nuestros sentimientos.