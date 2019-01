Los sueños pueden tener diferentes significados e interpretaciones, uno de los más recurrentes es sentir que caemos a un vacío, y la pregunta más común suele ser qué significa soñar que me caigo. En general denota ansiedad, inestabilidad y refleja nuestras inseguridades.

Soñar que me caigo es recurrente cuando me encuentro en situaciones que me abruman o preocupan demasiado, por lo regular se asocia a los momentos en los qué no sabemos qué hacer ni cómo resolver sea en el trabajo, casa o con nuestra pareja. Este sueño llega cuando nos sentimos solos y desorientados, incluso en el sentimiento de abandono.

Qué significa soñar que me caigo. Foto: Pixabay

Al tener este tipo de sueño todo termina antes de caer o golpear en el suelo, por lo tanto, soñar que me caigo es un reflejo de nuestros sentimientos sobre el fracaso, inferioridad, la pérdida y vergüenza. Además nos avisa que necesitamos estabilidad emocional, compañía y ayuda.

¿Qué pasa cuando sueño que me caigo?

Dentro del misterio de soñar que me caigo existe una explicación médica para que esto suceda, y es que cuando estás dormido y vas en picada es algo demasiado común que la mayoría de las personas hemos experimentado. A este tipo de experiencia se le conoce como sacudida hípnica.

Qué significa soñar que me caigo. Foto: Pixabay

Es probable que sientas que te caes en la primera etapa del sueño, es decir, en los primeros minutos después de haberte ido a la cama. Por lo tanto esta experiencia se explica como la función de la movilidad en tu cerebro que aún no ha sido del todo desactivada, entonces el cerebro no comprende si estás dormido o no y te manda este estímulo para que reacciones y no te vayas a lastimar.

Se calcula que más de el 70 por ciento de la población ha experimentado la caída en un sueño por lo menos una vez en su vida.