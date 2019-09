Qué significa el dicho A palabras necias oídos sordos

En más de alguna ocasión hemos escuchado un dicho o refrán, ya que estos se usan comunmente para reforzar un consejo de una persona más grande y con experiencia.

Los dichos son utilizados comúnmente en el día a día de las personas pues forman parte de su vocabulario. Pese a esto, no siempre se suele reconocer su significado inmediatamente. Pero que significa el dicho A palabras necias oídos sordos.

Este dicho pretende que no se haga caso a comentarios negativos o mal intencionados de las personas que te rodean.

Se consideran necias las palabras que se dicen desde la ignorancia de las personas o bien que no tienen real conocimiento del tema o asunto. La opinión o comentarios de las personas no suelen medirse y son impertientes.

En otras palabras son comentarios que de alguna forma son malintencionados, negativos y críticas destructivas.

Lo que nos deja como enseñanza este refrán es que por ningún motivo debemos de dejar que las críticas negativas nos afecten.