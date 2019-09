Un niño (a) comunmente convive con muchas personas, como lo es la familia y sus amistades, y demás menores de su misma edad o más grandes, situación por la que en algún momento este propenso a escuchar una grosería, o incluso puede escuchar estás palabras al ver la televisión o en algunos videojuegos.

Pero qué hacer cuándo escuchamos que dice una grosería y que sabemos que nosotros no se la hemos enseñado.

Qué hacer si mi hijo dice una grosería. Foto Pixinio

Lo primero que debes de hacer es evitar prohibirlo que la siga diciendo. Explicale que no es correcto y el motivo. Sí le prohibes resultará contraproducente y cada vez lo hará más seguido.

Evita reirte. Tu comportamiento a la hora de que el niño diga la grosería es muy importante para él. Si te ríes cada vez que tu hijo giga una grosería reforzarás su comportamiento, pues pensará, por muy pequeño que sea, que te gusta que diga esa palabra y seguirá haciéndolo. Cuando intentes pararlo será muy dificil pues ya lo acostumbraste a que cuando lo dijo laas veces anteriores te reías.

Ten en cuenta que no solo basta adstenerte a no reírte si no que tendrás en cuenta que tus gestos también son muy importantes. Evita arrugar la nariz o abrir mucho los ojos cuando lo escuchas decir la grosería. Él sabrá que estás molesta por lo tanto seguirá diciendo.

Ignorarlo. Cuando tu hijo (a) dice una grosería, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo, has como que no escuchaste nada. Al final entenderá que esas palabras no sirven de nada.

Si el menor usa las groserías para expresar que esta enojado, lo mejor es ofrecerle más vocabulario para que lo utilice para lo mismo pero con las palabras adecuadas.

Es muy importante que siempre estés al pendiente de lo que le pones en la televisión o en los videojuegos. En muchas ocasiones el vocabulario que se utiliza en algunas caricaturas e incluso series, si es que tiene acceso, son para mayores. Explícale por qué ciertas series son para niños más mayores.

Evita decir gorserías. Es muy común que a veces se nos escapen groserías cuando estamos frente a ellos. Vigila tu vocabulario en momentos de estrés.

Fuente: Guiainfantil