Qué hacer cuando un niño no quiere hacer la tarea

Una de las situaciones más dificiles que se enfrentan los padres es cuando tienen que ayudar a sus hijos a hacer la tarea, y estos por más que le expliques que debe cumplir con su deber escolar se niegan.

Frecuentemente ocurre esto, pero la paciencia tiene que ser tu mayor aliada, ya que debes de tener en cuenta que tu hijo (a) pasa ciertas horas en el colegio y de alguna forma u otra, esta cansado-enfadado, por ello debes de encontrar la forma de motivarlos.

Lo primero que debes hacer es preguntarle porqué no quiere hacer sus deberes.Existe la posibilidad de que hay un motivo preocupante que debería solucionar. (cansancio, falta de sueño, intranquilidad por algún problema interno).

Qué hago si mi hijo no quiere hacer la tarea. Foto ilustrativa Pixabay

Exige a tu hijo de acuerdo a su edad, no lo presiones queriendo que todo haga a la perfección, o bien evita juzgar con ojos de adulto los deberes de tu hijo, lo que a ti te cuesta hacerlo en 5 minutos a él probablemente le cueste 20 minutos y no pasa nada.

Ten paciencia, evita por todos los motivos, gritar o enojarte. El pequeño (a) debe de asociar que sus deberes escolares es algo positivo. Si te desespera y te molesta, tomate un tiempo. Alejate de él o ella unos segundos y realiza respiraciones profundas y luego regresa para continuar.

No lo castigues. Los castigos no suelen ser los mejores aliados y el menor los asociará con que los deberes escolares son algo negativo. Es recomendable mejor premiar su esfuerzo, pero evita que sea algo material, invítalo a que jueguen juntos, que te ayude con la cena o dejálo que juegue con algo que le gusta.

Trata de que todo sea a su ritmo, no lo presiones con que se tiene que apurar o que tiene un determinado tiempo para concluir su deber. Muchos pequeños no funcionan correctamente bajo presión.

Es importante, que tomes en cuenta que hacer tu la tarea en vez de tu hijo, solo para evitar enojarte o enfadarte, no ayuda en lo más mínimo a su aprendizaje. Es preferible que si el menor no entiende algo le expliques y que lo intente de nuevo con tu ayuda, o bien si no logras que el niño entienda, deja en blanco el ejercicio para que el profesor sepa que no lo entiende e incida más en su aprendizaje.

Crea una rutina diaria. Es recomendable que primero coma sus alimentos, luego su tarea y posteriormente juegue. Luego de terminar con sus deberes sabrá que podrá tener la libertad para jugar, debes hacer todos los días lo mismo.

Es bueno que a tu hijo (a) le plantees retos a conseguir con compensaciones, ¿Quieres que te enseñe a escribirle una carta a tu amigo?.