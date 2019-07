Uno de los fenómenos naturales más esperados y a la vez temidos en América es el llamado Big One que según las teorías podría suceder en California, donde recientes terremotos han dañado severamente la zona.

El Big One es el hipotético megaterremoto o también llamado gran terremoto que superará los 8 grados de magnitud en la escala de Richter y se originará según estimaciones coentíficas en la falla de San Andrés.

Qué es el temido Big One de América en la falla de San Andrés. Foto temática: Pixabay

Los científicos señalan que el Big One sacudirá la costa oeste de Estados Unidos con gran afectación en California. Por su parte Jacob Margolis señaló para la BBC Mundo que el Big One no solo preocupa por su gran magnitud, sino por el nivel de daño con el que se presentará.

Se estima que los daños del gran terremoto sean catastróficos debido a que ciudades como San Francisco, San Bernardino y Los Ángeles están construídas muy cerca de la falla de San Andrés que se extiende por mil 300 kilómetros de norte a sur de California en la placa del Pacífico.

A pesar de todos los estudios no existe manera de predecir ni señalar con exactitud cuándo podría ocurrir el Big One, por lo que esto aumenta la posibilidad de daño, según los expertos.