Se podría pensar que las plantas y los hongos pudieran ser similares ya que ambos pertenecen a la extensa gama de flora que existe en el planeta Tierra; sin embargo, éstos van más allá de pertenecer al reino vegetal. Pero, ¿qué diferencia hay entre una planta y un hongo?

La semejanza que existe entre los hongos y las plantas radica en que ambos seres vivos son organismos que en vez de locomoción presentan un movimiento basado en tropismos, es decir, siempre reaccionan igual a estímuos exteriores; además algunos hongos tienen células eucariotas al igual que las plantas; sin embargo los hongos no pueden realizar el proceso de fotosíntesis.

Qué diferencia hay entre una planta y un hongo. Foto Pixabay

La principal diferencia que existe entre los hongos y las plantas es que:

Los hongos corresponden a seres vivos heterótrofos y forman parte del grupo de organismos unicelulares y multinucleados que viven y crecen en la materia, por lo que no pueden producir sus propios alimentos.

Mientras que las plantas son seres vivos autótrofos u organismos vivos pluricelulares, que tienen por características principales, poseer celulosa y el ser capaces de realizar fotosíntesis y de esa forma, pueden producir sus propios alimentos.

Además, curiosamente, todos los hongos comparten ciertas características tanto de plantas como de animales, por lo que no es posible clasificarlos ni en el reino vegetal ni en el reino animal.

Esta situación considerada como un problema taxonómico a nivel ciencia, la que orilló a los biólogos a crear un nuevo reino en la clasificación general de los seres vivos: el Reino Fungi.

Además, de acuerdo a sus estructura física y taxonómica, estos dos seres vivos presentan un listado de rasgos propios de cada uno de acuerdo al sitio Brainly.lat.

Para abundar más sobre el tema, los hongos pertenecen al Reino Fungi, carecen de clorofila, poseen una pared celular no celulósica, son considerados parásitos o saprófitos, son descomponedores; su sistema de nutrición es heterótrofa por absorción de materia orgánica y presentan una estructura formada por numerosas células no diferenciadas que se agrupan formando filamentos ramificados llamados hifas.

Las plantas por su parte, algunos tipos de éstas pertenecen al nivel celular y en su mayoría son plantas vasculares que presentan xilema y floema; es decir, un nivel de sistema de órganos; presentan pared celular constituída por celulosa y sustancias pécticas como hemicelulosa, lignina y suberina -entre otras-, no son descomponedoras, y no poseen no poseen hifas.