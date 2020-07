Pruebas para detectar el cáncer cervical podrían hacerse en casa y podría salvar muchas vidas. Pasa un pequeño hisopo por la vagina para recoger células. Luego lo colocas en un kit de detección y lo envías por correo. Una prueba sencilla como ésta, que se puede hacer en casa, ayudaría a los Estados Unidos a acercarse a la erradicación del cáncer de cuello uterino o cáncer cervical.

El año que viene el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) lanzará un estudio en diferentes localidades que involucrará a unas 5,000 mujeres para evaluar si la autoprueba casera puede equivaler a la que realiza el médico en un consultorio. Casi 14,000 estadounidenses este año serán diagnosticadas con un cáncer que es prevenible, y más de 4,000 morirán. Las mujeres que no tienen seguro o que no pueden acceder a servicios médicos regulares tienen más probabilidades de no hacerse pruebas de detección que salvan vidas, dijo Vikrant Sahasrabuddhe, de la División de Prevención del Cáncer del NCI.

Sin salir de sus casas, las mujeres podrían recolectar células vaginales y cervicales para analizarlas en la detección del virus del papiloma humano (VPH), que causa virtualmente todos los cánceres cervicales, de la misma manera que las muestras de heces en casa pueden usarse para detectar el cáncer de colon, añadió. “Sigue existiendo un número constante de mujeres que padece cáncer cervical cada año”, explicó Sahasrabuddhe, que supervisa los estudios sobre los cánceres relacionados con el VPH. “Y ese número no va a bajar”.

En estudio

Las autoridades federales esperan que la investigación acelere un test aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que podría formar parte de las directrices de evaluación si se demuestra que tomar la muestra en casa es eficaz, señaló Sahasrabuddhe. En lugar de esperar a que las empresas que realizan las pruebas de VPH para los médicos hagan estudios de automuestreo, los funcionarios federales se unirán a empresas, instituciones académicas y otros en una asociación público-privada, explicó. Los funcionarios del NCI, que esperan gastar unos 6 millones de dólares en fondos federales, supervisarán los datos y el análisis del estudio.

“Queremos acelerar ese proceso”, indicó Sahasrabuddhe. El automuestreo del VPH, existente en países como Australia y los Países Bajos, es uno de los enfoques de los investigadores del cáncer cervical en los Estados Unidos. Otra estrategia clave consiste en vacunar a las adolescentes contra el VPH, que se transmite a través de la actividad sexual. En 2018, casi el 54 % de las niñas habían sido vacunadas al llegar a los 17 años, al igual que casi el 49 % de los niños, según los datos federales más recientes.

Los países que han tenido más éxito en la reducción del cáncer cervical —un análisis predice que Australia está en vías de eliminar la enfermedad— han hecho hincapié en la vacunación contra el VPH en adolescentes. Las autoridades siguen aconsejando a las mujeres vacunadas que se sometan regularmente a pruebas de detección, ya que la vacuna no protege contra todas las cepas que causan el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, a veces es un desafío.

Para algunas, el acceso o el costo puede ser un problema. La mayoría de los planes médicos cubren los exámenes y también hay algunos programas públicos, pero las mujeres sin seguro que no los conocen tienen que pagar por la consulta y la prueba.

Además, las mujeres no siempre pueden salir del trabajo o encontrar una guardería, o pueden haber tenido “emociones o experiencias negativas en el pasado con los exámenes pélvicos”, señaló Rachel Winer, profesora de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington que estudia el automuestreo del VPH.

Invertir la tendencia

Unas 4 de cada 5 mujeres se someten regularmente a pruebas de detección de cáncer cervical, pero los índices alcanzaron su punto máximo alrededor del año 2000 y han disminuido ligeramente desde entonces, según datos federales. Otro análisis de registros médicos de 27,418 mujeres de Minnesota, de entre 30 y 65 años, encontró que casi el 65 % se había hecho la prueba en 2016, según publicó el año pasado el Journal of Women’s Health.

“Lamentablemente, creo que nuestros datos probablemente reflejan mejor lo que está sucediendo con los índices de evaluación en nuestro país”, expresó la doctora Kathy MacLaughlin, autora del estudio e investigadora de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

Un obstáculo para la prueba podría ser la complejidad de las directrices, dijo MacLaughlin. En lugar de un examen anual fácil de recordar, las evaluaciones ocurren en intervalos de más de un año. La edad de la mujer ayuda a determinar cuándo se recomienda la prueba de VPH o la citología vaginal (el Papanicolau), que recoge células del cuello uterino para buscar cambios precancerosos.

“El reto es cómo recordar que debemos hacer algo cada tres o cada cinco años”, comentó MacLaughlin.

Logística en casa

Si bien el NCI aún no ha decidido el tipo de automuestreo que utilizará, la técnica generalmente requiere que la mujer inserte un pequeño hisopo en su vagina y lo rote varias veces para recolectar las células. Luego desliza el hisopo en un contenedor de muestras que tiene una solución conservante y devuelve el kit para el análisis del VPH.

Según un informe publicado en 2018 en la revista médica BMJ, la precisión de la identificación del VPH era similar cuando las muestras eran recogidas por las mujeres en casa que cuando lo hacía un médico. También se estudia una prueba de VPH en orina, que podría resultar más fácil de realizar para las mujeres, dijo Jennifer Smith, profesora de epidemiología de la Escuela Gillings de Salud Pública Global de la Universidad de Carolina del Norte.

Antes que las compañías puedan aplicar para pruebas caseras aprobadas por la FDA, el automuestreo de las mujeres debe ser comparable en la detección del VPH, aunque no sea tan preciso, como cuando lo hace un médico, señaló Sahasrabuddhe.

Los funcionarios del NCI aún están ultimando los detalles del estudio. Pero el plan es invitar a participar a cuatro compañías que ya fabrican pruebas de VPH para médicos, dijo Sahasrabuddhe.

Las empresas pagarán el costo de las pruebas y las futuras tarifas relacionadas con la solicitud de licencias a través de la FDA. Sahasrabuddhe espera que los resultados del estudio estén disponibles para 2024, si no antes.

Si una mujer da positivo en las pruebas de VPH podría necesitar una biopsia, para buscar células anormales o cáncer cervical, indicó Sahasrabuddhe.

Si se desarrolla un test casero aprobado por la FDA, es crucial que las mujeres sin seguro y otras que no tienen acceso fácil a la atención médica puedan conseguirlo, enfatizó Smith. “Porque no se envían kits al azar a los hogares”, dijo Smith, “y nadie se asegura que tengan a alguien con quien hablar sobre los resultados y que puedan tener un seguimiento”.

