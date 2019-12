Por qué sobrevivieron las aves al impacto que acabó con los dinosaurios

Hace millones de años un enorme asteroide impactó en la Tierra, causando daños irreparables como la extinción de los dinosaurios que fueron los más perjudicados, debido a los incendios que se dieron por el asteroide, el cambio climático y las lluvias ácidas fueron factores que participaron en esta terrible decisión.

No solo los animales salieron perjududicandos sino también los árboles, las plantas, las flores, pes debido al fuego se marchitaron y por lo tanto murieron, para este suceso sobrevivieron animales no voladores, debido a que las aves que volaban y se situaban en los árboles se desaparecieron, siendo animales que solo se recuerdan por una imagen ya que no están entre nosotros.

Las aves con las que se cuentan actualmente dependieron de la evolución de n pequeño pájaro que vivía en el suelo y su parecido era igual al de la perdiz moderna.Pues en realidad los dinosaurios completamente no existe, solo se miran a través de imágenes o de películas en donde hacen que las personas los miren en su totalidad y las características que tenían, que lo más impresionante en ellos era la altura y el peso que tenían.

Este tipo de sucesos hizo que los bosques se desbastaran y se destruyeran a causa de los factores como el fuego que es el que mas daño causo, debido a que tuvieron que pasar varios años para su recuperación, tanto en arboles, plantas y flores que son vitales en la vida del ser humano.

Los estudios realizados por los científicos han demostrado que los árboles colapsaron a raíz del impacto del asteroide y los cambios que tuvieron los animales de ese tiempo hasta el día de hoy han cambiado físicamente, por la evolución que han tenido.