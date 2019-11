Por qué se producen las olas

El mar está conformado por agua salada, y se puede ver a grandes extensión, pues si bien es cierto no tiene límites del agua que lo conforma, por lo general a las personas les gusta ir al mar por que se pueden meter a bañar, jugar en la arena y tomar el sol.

Las olas forman parte del mar, son ondas que se mueven por la superficie del agua, pueden viajar durante miles de kilómetros, con la diferencia que van creciendo de tamaño, es difícil dar una medición exacta de las olas, pero las que se producen con mayor altura. Pero las olas que son de tamaño grande, se producen dentro del mar y las que son de bajo tamaño son producidas a la orilla.

Por que se producen las olas. Foto pixabay.

Las personas se preguntan ¿cómo se producen las olas del mar?, se ve muy sencillo cuando las olas se rompen a la orilla del mar, pero en realidad es un fenómeno físico, pero es más complejo de lo que se mira a simple vista, pues es una manera en que el mar tiene un atractivo como este tipo de ondas ondulatorias.

Las olas son producto entre dos medios, atmósfera y agua, la ola se forma por la fuerza del viento sobre una superficie líquida, cuando la ola se produce en aguas profundas el viento también se ve involucrado en este proceso pues se propaga alcanzando distancias lejanas de su punto de origen.

Por lo tanto hay que distinguir dos movimientos. El primero es la oscilación del medio movido por la onda, que en este caso, es un movimiento circular. El segundo es la propagación de la onda, que se produce porque la energía se transmite con ella, trasladando el fenómeno con una dirección y velocidad, llamada en este caso velocidad de onda.

Para la realización de una ola tiene su propio proceso primero que nada, se produce las ondas capilares que es cuando el viento sopla sobre la superficie, en la segunda la fricción se vuelve más intensa con ondas gravitatorias.

La primera fase, en la que el viento sopla sobre la superficie, da lugar a lo que se llaman ondas capilares. Cuando la fricción es más intensa aparece una segunda fase que son las ondas gravitatorias. Las ondas no transportan agua sino movimientos, altura depende de la velocidad del viento y la profundidad con la que se genera.

Por eso cuando las personas no saben nadar, deben de permanecer en lugares que no tengan tanta profundidad, por que al momento de que la ola se produce, tiende a jalar a la persona dependiendo de la fuerza con la que se produce, por eso es importante saber nadar para no hundirte, o la más grave ahogarse la persona.