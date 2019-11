Por qué salen manchas blancas en las uñas

En muchas ocasiones resulta preocupante la constante aparición de manchas blancas en las uñas, ya que muchas personas desconocen por qué aparecen o bien buscan las causas y atribuyen esto a falta de calcio o zinc. Las manchas blancas por lo general aparecen tanto en hombres y mujeres, e incluso en niños.

Aunque no esta demás que las personas exploren su cuerpo y lo conozcan con exactitud para que se den cuenta cuenta algo extraño aparece en el, por lo general las manchas blancas en las uñas no son peligrosas. Estos puntos blancos son conocidos como Leuconiquia, aunque existen tipos de Leuconiquia y las causas pueden ser diversas y no necesariamente a la falta de calcio o zinc, ya que ningún especialista a confirmado esta hipótesis.

Las manchas blancas en las uñas suelen aparecer tanto en hombres como mujeres. Foto ilustrativa Pxhere

En la mayoría de los casos la aparición de estas manchas blancas en las uñas se debe al nacimiento de las uñas, algún proceso inflamatorio o bien a excesos de manicuras, esmaltes o quitaesmaltes o uso de detergentes y otras sustancias agresivas para la piel, señaló el Institutcataladelpe.com.

Además la leuconiquia suele presentarse por efecto secundario del estado emocional o condición física de la persona. Es decir, que si la persona esta pasando por situaciones que la estresan puede ser un factor para que aparezcan o bien si se encuentra en lugar muy frío puede ser también la causa.

Las manchas blancas también pueden aparecer por herencia genética, es muy problable que si algún familiar cuenta con manchas blancas algún otro integrante de la familia lo padecera. Este fenómeno es más común que este tipo de manchas aparezcan con más frecuencia en las manos que en los pies.

Aunque este tipo de manchas se les pueden atribuir a diferentes cosas, es importante no dejar pasarlas por desapercibido y acudir a un médico para que asegure que no se trata de nada malo y descartar la existencia de otras enfermedades que se manifiestan de manera secundaria.