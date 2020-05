¿Por qué no me crece el cabello? es el cuestionamiento que se hacen as personas que gustan de traer el cabello largo, en especial, las mujeres, a veces tienen problemas para que les crezca y puedan lucirlo como ellas esperan. Pues además de que lo tieñen, procesan, aplican productos químicos para alaciarlo o bien, rizarlo, existen otros factores por los que en ocasiones se tarda considerablemente el crecimiento deseado.

Y es que a veces, se requiere un peinado para alguna ocasión especial, o bien por necesidad laboral o de imagen y en diversas ocasiones, el largo del cabello no es suficiente, incluso, llega a pasar, que después de haberlo cortado, la persona se arrepiente porque quedó muy corto y no puede manejarlo a su antojo.

Por qué no me crece el cabello. Foto Pxhere

Pero existen otros factores del por qué el cabello no crece tan rápido como debería de crecer. Por eso, es importante poner especial atención en que limitan el crecimiento y tratar de solucionar el problema para lucir una cabellera sana y sobre todo, del largo deseado.

Las causas más comunes por las que el cabello no crece, de acuerdo al sitio Psicología y Mente, son:

Genética

El ciclo de crecimiento de cabello está formado por tres fases: fase anágena, que es cuando el cabello crece, fase catágena, que es la etapa de transición, y telógena, que es cuando el pelo se cae. Este ciclo no es el mismo en todas las personas y es así normalmente desde el nacimiento.

Hay algunas personas en las que la fase de crecimiento dura 2 años y algunas hasta 7 años, y desde la infancia puede percibirse esta diferencia en el tiempo que el cabello tarda en crecer.

Tipo de alimentación

Una de las razones más frecuentes de que no crezca el cabello es que la alimentación no es la adecuada. El cabello, como el resto del cuerpo, requiere de nutrientes para crecer y además, estar saludable.

La razón de que el cabello no crezca debido a una mala alimentación, es porque el cuerpo absorbe nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo y la vitalidad, y aquellos procesos no urgentes o que no son de vida o muerte son “sacrificados” por lo que si no se está ingiriendo una adecuada cantidad de vitaminas y nutrientes en general, el cabello es una de las partes que se ve afectada en primer lugar.

Estrés

El cuerpo reacciona de múltiples formas ante momentos cortos o prolongados de estrés. Todo lo que se genera a raíz de esto, influye de manera importante en el funcionamiento del cuerpo, y el cuero cabelludo y por lo tanto el cabello no es la excepción.

Cuando sentimos estrés es común que se desarrolle dermatitis, en ocasiones no es visible fácilmente, pero antes que manifestarse en otras áreas del cuerpo, el cuero cabelludo es el que lo resiente, provocando con esto una serie de descontroles, pues la dermatitis provoca una irritación excesiva en el cuero cabelludo que a su vez deriva en una inflamación de los folículos que impiden un crecimiento normal. Por eso una de las causas de que no crezca el cabello, es el estrés.

Edad

Otra razón por la que no crece el cabello es la edad. Con el paso de los años, los procesos del cuerpo cambian, y uno de los más notorios es el crecimiento del cabello.

La edad en la que el cabello puede dejar de crecer con normalidad es variable, pero desde los 30 años puede ocurrir ya una disminución casi imperceptible que se hará notoria conforme pasen los años. Es un proceso normal que hay que aceptar y auxiliar con tratamientos y buena alimentación, sin embargo, hay que estar conscientes que alrededor de los 50 años, la principal causa de que no crezca el cabello, es la edad y la disminución de la producción de colágeno.

Así es que, para determinar las situaciones que limitan el crecimiento, se ven dirigidas a las características y hábitos particulares de una persona, así como de su genética.