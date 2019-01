Si comes y te da sueño no es una casualidad sino elo efecto de un proceso digestivo acompañado por la insulina. Tu estómago entra en un arduo trabajo para digerir los alimentos y asimilar la cantidad de energía que tu cuerpo necesita, esto provoca el suficiente cansancio como para que entremos en un estado de somnolencia.

¿Qué influencia tienen los carbohidratos?

Algunos alimentos o comidas completas hacen que se produzca más insulina que otras, y por si no lo sabes, el exceso de insulina hace que el triptófano que no es más que un aminoácido esencial, se dirija hacia el cerebro y regule la producción de serotonina y melatonina, relacionadas con la felicidad y sueño respectivamente.

Cuando eso sucede, el cuerpo se relaja demasiado y se incrementa el estado del sueño. Los niveles de glucosa aumentan dada la comida que ingerimos, la producción de orexina va disminuyendo, y ¿Qué crees? esta es un tipo de proteína que nos mantienen alertas, por ello nos da aún más sueño.



Por qué me da sueño después de comer. Foto: Pixabay

¿Cuáles alimentos hacen que me de más sueño?

No es que todo lo que comas te de mucho sueño, más bien es lo que comemos, ya que no todos los alimentos causan el mismo efecto en nuestro cuerpo, y no siempre el organismo reacciona de la misma manera.

Algunos alimentos que hacen que aumente son; el arroz, las pastas, el pan blanco, y otros similares debido a que hacen más rápida la producción de insulina. Alimentos naturales como los huevos, el queso, la soya y espinacas, contribuyen al aumento de triptófano, eso quiere decir que el sueño también aumenta.



¿Qué puedo hacer para que no me de sueño?

Si hay cosas que puedes hacer para que no entrar en ese estado de somnolencia, y lo mejor es sacar de tu lista de alimentos aquellos de azúcares simples, porque estas son absorbidas rápidamente por el organismo, y sí, en cuanto las consumes te dan energía, pero eso solo sucede por muy poco tiempo y después te da sueño.

Mejor apuesta por alimentos con fibra, integrales y granos, ya que estos producen insulina lentamente y alean el sueño de golpe.