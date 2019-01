Los lunes nos dan demasiada flojera, más que otros días y no es tu imaginación, todo tiene una respuesta para que esto suceda y el lunes después de escuchar cinco alarmas no te quieras levantar de la cama y termines odiando el día.

La razón por la que los lunes tengas toda la flojera del mundo y una avalancha de sueño es porque el fin de semana saliste de la rutina, descansaste y se vino abajo el horario que el resto de la semana habías mantenido, te dormiste a una hora distinta y despertaste cuando quisiste.

Por qué los lunes dan flojera más que otros días. Foto: Pixabay

Con la llegada del fin de semana el ciclo de sueño se ve afectado y se somete a una momentanea rutina que los lunes no podremos continuar, cuando el fin se termina es bastante complicado retomar la rutina que durará 5 días más y es normal que te sientas más cansado que de costumbre.

Las cuestiones de flojera están directamente relacionadas con la melatonina, una hormona que se encuentra en el cerebro y provoca que los niveles de sueño se eleven, conforme el día avanza la glándula de la melatonina se va desactivando y nos despertamos de manera natural.

Una manera de evitar que los lunes te pongan así, es no excederte en tus horas de sueño el domingo, descansa lo necesario y no abuses del desvelo, no utilices celular algunas horas antes de dormir y verás que los lunes ya no serán una molestia.