Todos hemos llorado alguna vez en nuestra vida por cualquiera que haya sido el motivo, sin embargo no todos podemos hacerlo o al menos no en la Tierra. Seguramente ya has escuchado que los astronautas no pueden llorar durante su estancia en el espacio y ahora te explicaré por qué.

Cuando nos encontramos en la Tierra, las lágrimas corren por nuestras mejillas en consecuencia de la fuerza de gravedad, pero sucede que en el espacio no hay gravedad, por lo que los objetos no se sienten atraídos. Esta es la razón por la que los astronautas no pueden llorar.

Lee también: Un virus acecha a los astronautas en viajes espaciales

Por qué los astronautas no pueden llorar en el espacio. Foto: Pixabay

Cuando los hombres espaciales llegan a estar en órbita se dice que viven en un ambiente de "microgravedad" que a pesar de no llegar a cero es menor que la de nuestro planeta, lo que dificulta las actividades cotidianas y acciones humanas, sobre todo aquellas que implican subur y/o bajar.

Los astronautas no pueden llorar porque las lágrimas en lugar de correr por la mejilla se acumulan alrededor del ojo. Esto explica que técnicamente sí pueden llorar, sin embargo sus lágrimas no tendrán el mismo efecto que cuando lo hacemos en la Tierra.

Chris Hadfield comandante de la tripulación de la Estación Espacial Internacional demostró en un video por qué no pueden hacerlo, además se ha señalado que el agua forma una especie de "bolitas" que llegan a picar en el ojo y ser dolorosas.