Por qué las patitas de perro huelen a frituras de maíz

Tener mascotas es la cosa más tierna y divertida de la vida, en especial sin son perritos. Así que si tienes animales en casa, no me dejarás mentir que las patas de los perros huelen a frituras de maíz ¿te has preguntado por qué?

Algunos lo identifican a palomitas de maíz, otros que a otra botana de queso, lo que sí, es que este peculiar olor, se debe a la bacteria Pseudomona, la cual se aloja de forma natural en las patitas de todos los perros, incluso en los más limpios.

Para completar su ciclo de vida, esta bacteria se alimenta del sudor que se produce y acumula en sus almohadillas. Por ello, este olor es algo normal en nuestros canes y no debe provocar ninguna alerta.

Así que no te preocupes si así le huelen a tu mascota, por más que lo bañes siempre mantendrá el mismo aroma, sin embargo si percibes que el olor se torna desagradable o se vuelve demasiado intenso, lo mejor será visitar a un veterinario.