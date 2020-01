Por qué la tentación de revelar nuestros secretos según estudio

Alrededor del mundo, las personas, sin importar nuestro género, edad, costrumbres, religiones, raza, color, etc., todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, hemos guardado muy celosamente un secreto.

Mismo que, si se diera a conocer a alguna persona de nuestra entera confianza o en el peor de los casos, a alguien que apenas conocemos (sin pensar por un momento las consecuencias de la revelación), podría causarnos cierta deshonrra o incluso, pena de que eso que teníamos guardado en "un cofre con candado dentro de nuestra alma", pueda andar de boca en boca...

Pero, entonces, si un secreto es revelado por nosotros mismos, ¿cuál es la razón de hacerlo?

Al contrario de la creencia, no es común que los secretos pugnen por salir en las reuniones sociales. La lucha ante la tentación de no revelarlos públicamente no parece ser un problema para la gran mayoría de las personas, según el estudio comandado por investigadores de la Universidad de Columbia.

En realidad, el secreto pesa en la parte íntima. Ahí está el verdadero conflicto, y eso hace le dediquemos a lo que ocultamos buena parte de nuestros pensamientos.

Lo que callamos suele absorber nuestra atención, rondamos en torno a nuestros secretos y así los mantenemos en actividad, hacemos que ocupen un lugar de relevancia en nuestra vida.

Eso puede ocasionarnos ansiedad, angustia, culpa y otros tipos de malestares. Un buen ejemplo de eso puede verse cuando un secreto nos provoca sentirnos atormentados a punto de alguna enfermedad o caos mental.

Cuando se revela un secreto, se experimenta una catarsis. La persona siente que se ha quitado un peso de encima. Sin embargo, eso no significa que el resultado de hacerlo sea positivo, ya que está condicionado a la reacción del interlocutor y, también, a la conversación posterior que se mantenga con él.

Por lo tanto, puede entenderse que la tentación de revelar un secreto quizás tenga más relación con liberarnos de una carga que con exponernos o exponer a otros.

Los temas que se relacionan mayormente con nuestros secretos son: elecciones personales, la pareja, el sexo, la infidelidad y la traición.

Por estas razones, es importante valorar si es bueno que algo que nosotros sabemos pueda resultar positivo o negativo para nuestra vida y la de los demás, pues en muchas de las ocasiones, puede resultar perjudicial.

Es un tema muy extenso y sigue en investigación, sin embargo, lo anterior, marca el inicio de los principales motivos de revelar algo muy nuestro o en el peor de los casos, de la vida de otra persona.