Alguna vez has intentado no cerrar los ojos cuando estornudas, seguramente sí, pero te ha resultado imposible no hacerlo, por lo que te has preguntado el por qué lo haces.

El estornudo, es un acto convulsivo de expulsión de aire, forzado o involuntario a través de la nariz y la boca. Tras tan intriga por desconocer por qué cerramos los ojos cuando estornudamos, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) realizaron un estudio en donde demostraron que cerrar los ojos al estornudar es un acto reflejo del cuerpo.

Por qué cerramos los ojos cuando estornudamos. Foto ilustrativa Pxhere

El estudio fue publicado en el Journal of Fluid Mechanics demostró que cerrar los ojos cuando estornudamos es la manera en la que el cuerpo se protege. Los resultados del estudio especifican que al momento de estornudar el cerebro manda una señal a los ojos para que se cierren como un mecanismo de defensa para que impida que el aire entre ellos y posiblemente produzca una infección.

Y es que todos sabemos que el aire que sale de la boca cuando estornudamos sale a una gran velocidad por lo que pudiera tener demasiadas bacterias que pondrían en riesgo nuestra salud. Cabe señalar, que algunas personas pueden lograr manetener los ojos abiertos mientras estornudan.

Los científicos señalan que las personas que logran mantener los ojos abiertos al estornudar, es porque han perdido parte de sus reflejos, es decir, que estas personas tienen un problema con los nervios que conectan el cerebro con los párpados.