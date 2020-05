La situación actual que se vive en todo el mundo que lleva por nombre pandemia y ha sido producto de un virus que se ocasionó en una provincia de China dispersándose por TODO el globo terráqueo; ha venido a alterar al planeta Tierra en todos sus sentidos; incluso, en el comportamiento de los niños.

Varios son los notables cambios que se han visto en países de los cinco continentes. Pues la alteración que ha ocasionado el Coronavirus, atiende a diferentes aspectos de la vida, tales como la salud -en primer término- (tanto física como mental), la distancia social, el desempleo y derivado de ello, una profunda crisis económica en muchos países -como hace siglos no ocurría-, la desnuticrión, incluso muertes, y sobre todo, la alteración que ha provocado en las actividades diarias de una persona en torno a su vida normal.

Por la pandemia, los niños podrían sentir tristeza o tener rebeldía. Foto Pixabay

Pues sea cua sea la edad y condición de los seres humanos, todos tenemos y jugamos roles diferentes a lo largo de nuestro día. Estamos acostumbrados a cumplir con horarios en nuestras actividades, a medir nuestro tiempo para todo lo que hacemos porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de no alcanzar a cubrir todas las actividades del día; somos padres, hijos, amigos, compañeros, familiares, etc.

Los adultos, normalmente trabajamos, ya sea en un centro de trabajo o bien, en nuestro hogar; muchos somos padres y madres de familia y en ese sentido, tenemos la obliagación de estar al pendiente de las necesidades de los niños.

Y aunque estemos todos juntos en el hogar, pasado un tiempo considerable de dos semanas, las personas empezamos a sentirnos aburridos, a extrañar a compañeros y amigos de escuela y trabajo, a hacer algunas actividades fuera de casa en las que normalmente nos reuníamos con más personas, entre otras cosas.

En este sentido, aunque no podemos acabar con la situación que se vive, existen diversas herramientas de apoyo que nos pueden orientar en cómo hacerles pasar un tiempo agradable a los pequeños y adolescentes del hogar, a saber que aunque permanecemos encerrados, siempre hay una forma de hacer ameno el tiempo y evitar este tipo de situaciones de aburrimiento y estrés en niños y adultos.

Las actividades físicas en familia como ejercitrse o hacer una pista en el patio para poder recorrerla de diferentes formas, puede resultar una buena opción.

Entre otras actividades, están ver películas, colorear, pintar con acuarelas, cocinar algunas recetas que puedan resultar divertidas, limpiar los rincones de la casa que no se han visitado en mucho tiempo, leer algún libro, jugar videojuegos, bailar, hacer videollamadas con los amiguitos o familiares, etc.

Lo importante es mantener las mentes de los niños estables, para que no manifiesten una crisis nerviosa y puedan enfermarse con ello.