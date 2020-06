Polvo del Sahara, recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar enfermedades

Ante la llegada a México del Polvo del Sahara, proveniente del Norte de África -zona donde se ecuentra el sorprendente Desierto del Sahara-, autoridades gubernamentales, han exhortado a la población a no dejar de utilizar cubrebocas y mascarillas para evitar el incremento de enfermedades respiratorias.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo hincapié en que las personas que padecen asma, alergias o Covid-19, deben extremar las medidas precautorias. Así mismo señaló que en caso de no tener ninguno de estos padecimientos, el fenómeno meteorológico no representa una amenaza para la salud de los habitantes de los lugares a los que llegue esta gran nube. Sin embargo, recomienda no respirar el polvo.

Flor Irene Rodríguez, Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud explicó que:

"El polvo del Sahara contiene una masa de aire caliente con poca humedad, además de materiales biológicos y químicos, así como esporas y ácaros que pueden resultar dañinos sobre todo para las mucosas de la nariz y la garganta".

De la misma manera, hizo algunas recomendaciones generales a la población, mismas que sirven también para evitar el Covid-19.

Evitar exponerse a altas concentraciones de este polvo.

Permanecer en casa el mayor tiempo posible con las medidas de higiene pertinentes.

En caso de salir, utilizar cubrebocas o una mascarilla de forma rigurosa.

En caso de presentar molestias en ojos, es necesario enjuagarlos con abundante agua limpia o hervida, sin olvidar realizar un correcto lavado de manos en todo momento, con el fin de prevenir una mayor infección.

El uso de gafas en exteriores es primordial, así como mantenerse hidratados, para evitar la resequedad de la garganta y de la mucosa del aparato respiratorio.

Mantener perfectamente tapadas las fuentes de almacenamiento de agua, como pozos, cubetas o tambos, con el propósito de que no se adhiera o conserve algún tipo de virus o bacteria.

En caso de dudas sobre las medidas preventivas ante infecciones respiratorias o Covid-19, el IMSS puso a disposición de la población la línea gratuita 800 2222 668, de Orientación Médica Telefónica y Covid-19.

Atendiendo de forma oportuna estas medidas de seguridad, es muy probable que se puedan evitar más irritaciones en ojos, oídos, nariz y garganta, así como contagios ya sea por Covid-19 o enfermedades respirtorias consecuentes del Polvo del Sahara.

