Pez remo gigante, la primera especie extinta en 2020

Los animales son parte del medio ambiente en el que habitamos y son considerados como fauna ya que existen diferentes tipos de animales. Desafortunadamente han pasado solo cuatro décadas para extinguir a los animales de la Tierra, por no cuidarlos y respetarlos ya que al desaparecer de la Tierra no se volverá a ver a la especie.

El año inició con una noticia que no es nada buena pues ya se dio a conocer la primera especie que se encuentra en nivel extinta, mediante la publicación de Science of the Total Environment hizo saber el nombre de la primera especie extinta que es el pez remo gigante.

Oficialmente el pez remo gigante está considerado en peligro de extinción y que además lo convierte en la primera especie extinta del año nuevo 2020, desafortunadamente las especies en extinción van en aumento cada vez, desapareciendo totalmente de la tierra.

Mediante el estudio realizado se dio a conocer que el megaecosistema que se encuentra en el rio Yangtze, en China, fue un gran hogar habitado en su mayoría de animales acuáticos, pero se ve muy afectada por los diversos factores que se presentan, lo que hizo que se llevara al pez remo gigante a la extinción.

EL único de los miembros existentes en ese lugar es el pez espátula o pez elefante que proviene entre los 34 y 75 millones de años los cuales han existido en la tierra. Es conocido como el rey del río ya que es una de las especies de peces que habitan en aguas dulces y alcanza aproximadamente los 7 metros de longitud.

El estudio también señaló que la extinción de este animal se remontará aproximadamente en algún momento entre el 2005 y 2010, pero los investigadores sin más ni menos han dejado pasar un tiempo hasta dar a conocer la noticia.

Mediante un reporte en el que se basaron se indicó que en el periódico de 1981 y 2003 hubo aproximadamente 210 avistamientos acerca de este pez que consideraron se extinguió probablemente y no pudo reproducirse en 1993 de manera que se extinguiera totalmente.