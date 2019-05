Olor del cigarro electrónico pueden ser riesgo para el corazón, según estudio

Los cigarrillos electrónicos no se consideran tan riesgosos como los cigarrillos normales, pero los investigadores han encontrado una pista de que sus olores pueden ser perjudiciales para el corazón.

Los fumadores que llevan mucho tiempo sin poder dejar la adicción a veces cambian a cigarrillos electrónicos, con la esperanza de evitar los químicos que causan cáncer en el humo del tabaco.

Pero fumar cigarrillos no solo causa cáncer de pulmón. También es una causa importante de ataques cardíacos y se sabe poco sobre los cigarrillos electrónicos y las enfermedades cardíacas. Los productos químicos en el vapor inhalado pueden presentar riesgos únicos que es importante entender, especialmente a medida que más y más adolescentes adoptan el vapeo.

No es posible que ingrese a un paciente, le extirpe la arteria y lo pruebe para ver una reacción al vapeo, dijo el Dr. Joseph Wu, director del instituto cardiovascular de la Universidad de Stanford.

Así que su equipo intentó lo mejor para un estudio publicado el lunes: en los platos de laboratorio, cultivaban células que normalmente recubren vasos sanguíneos humanos sanos. Expusieron las células a seis aromas de cigarrillos electrónicos diferentes, probando si los sabores, y no solo la nicotina, causaban algún efecto.

También hicieron un seguimiento de lo que sucedió cuando esas células se bañaron en sangre extraída de personas justo después de haber fumado un cigarrillo electrónico, la forma en que los químicos del vapeo llegarían al sistema cardiovascular. También compararon la exposición de las células a la sangre de los no fumadores y las personas que fumaban un cigarrillo normal.

Vaping y algunos condimentos, incluso sin nicotina, desencadenaron una disfunción de los vasos sanguíneos que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, informaron los investigadores en el Journal of the American College of Cardiology.

La canela y el mentol parecían los más tóxicos. Pero en general, las células mostraron signos de daño y estaban inflamadas, con menor capacidad para formar nuevos vasos sanguíneos o curar heridas.

Los pequeños estudios de laboratorio como este no pueden probar que el vapeo realmente hace daño, advirtió la Dra. Jane Freedman, de la Universidad de Massachusetts, que no participó en la investigación. Pero ella dijo que el trabajo debería provocar pruebas de seguridad adicionales.

Otro estudio en una reciente reunión sobre el corazón examinó los registros de salud para concluir que los usuarios de cigarrillos electrónicos tenían un mayor riesgo de ataque cardíaco que las personas que ni vape ni consumen productos de tabaco, pero eso también era solo una pista, no una prueba.

El equipo de Wu planea estudios adicionales. Los investigadores están trabajando con las llamadas "células iPS", células comunes tomadas de voluntarios sanos y reprogramadas en un estado en el que pueden convertirse en cualquier tipo de tejido. Lo siguiente son las pruebas de tejido del corazón y del cerebro.

Los funcionarios de salud pública de los EE. UU. Están alarmados por una explosión de menores de edad, pero Wu dijo que no es solo una pregunta para los adolescentes. Se preocupa por las personas que ya tienen una enfermedad cardíaca y pueden pensar que cambiar de cigarrillos electrónicos es suficiente protección.

"Esta es realmente una foto de advertencia de que las personas no deben ser complacientes y pensar que estos cigarrillos electrónicos son completamente seguros", dijo Wu.