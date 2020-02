Si se pensaba que las especies animales que se conocen hasta ahorita eran todas, no es así, pues un especializado equipo de biólogos, han descubierto una nueva especie de lagartos terrestres, localizados en el Perú, en la zona montañosa de los Andes centrales.

El hallazgo fue dado a conocer por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su investigación titulada “A new cryptic genus of terrestrial lizard (Gymnophthalmidae, Cercosaurinae) from the eastern Andes of central Peru” se publicó en la revista científica Salamandra.

Nuevo género de lagarto terrestre es descubierto por

biólogos experimentados. Foto Twitter

“Usando caracteres moleculares y morfológicos, han descrito un nuevo género de lagarto de la familia ‘Gymnophthalmidae’ del centro del Perú”, indican los expertos de la Universidad en una publicación.

Esta nueva especie de lagarto fue llamada “Wilsonosaura” en honor al doctor Edward Osborne Wilson quien tiene la edad de 90 años, como reconocimiento por sus múltiples y benéficas contribuciones a la investigación y conservación de la biodiversidad.

Estos reptiles habitan en las regiones andinas peruanas de Junín, Pasco y Huancavelica, sobre elevaciones de entre 2,400 y 3,726 metros sobre el nivel del mar, según la publicación.

El término género, se atribuye a una categoría biológica que se sitúa entre la familia y la especie. Se trata de un grupo que puede contar con varias especies.

Asimismo, los “gimnoftálmidos” son una familia de pequeños lagartos, también conocidos como “microteíidos”, los cuales poseen párpados inferiores transparentes, lo que les permite ver con los ojos cerrados, entre otras curiosidades.

Este género de lagarto terrestre recién descrito se caracteriza por tener placas prefrontales, presencia de escamas dorsales y una línea continua de escamas laterales.

El equipo encargado de trabajar en esta investigación se conformó por el los siguientes científicos: los estadounidenses Edgar Lehr, de la Universidad Wesleyana de Illinois, y Rudolf Von May, de la Universidad Estatal de California. Además, ambos son miembros del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América.

Jiří Moravec del Museo Nacional de Praga, República Checa. Los dos biólogos estadounidenses.