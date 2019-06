No es tu internet: YouTube y Google se caen en varios países

Mundo.- Los grandes del internet Google y YouTube han registrado este domingo 2 de junio algunas caídas masivas de su servicio en varios países del mundo, usuarios han reportado las fallas y problemas especialmente en Estados Unidos.

Algunos de los países afectados ante la caída de YouTube y Google fueroon: Reino Unido, los Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Israel, Finlandia, Canadá, y podrían sumarse más si las fallas continuan a lo largo del día.

SITES REPORTING OUTAGES:

* YouTube

* Google

* Snapchat

* Citizen App

* Bitly

* Uberhttps://t.co/IoPQENCuqe — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 2 de junio de 2019

Los usuarios han señalado que en la plataforma de videos de YouTube es imposible reproducir cualquier contenido y en automático aparece el mensaje "This video is unavailable", mientras que el buscador de Google no funciona al igual que algunos de sus servicios.

Hace tan solo un par de días el gigante de las redes sociales, Facebook presentó una caída masiva en su servicio que afectó a varios países del mundo simultaneamente pero no dio a conocer los detalles de la falla.