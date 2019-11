Nietzsche fue un filósofo alemán el cual tiene su nacionalidad suiza, se crió en un ambiente religioso el cual lo sigue llevando, a medida de que los años transcurran la vida del filósofo se volvía triste, amargada y retirada.

Se dice que Nietzsche se contagió de sífilis y fue fácil identificarla, pues los doctores de esa época lo hicieron con facilidad por estar informados y que a raíz de padecer por las tres etapas de sífilis hizo que enloqueciera.

Nietzsche y sus tres etapas de sífilis. Foto pxhere.

La sífilis transcurre por la primera etapa donde se aparece la infección, en la segunda etapa se muestra fiebre y dolor y por último se genera la parecía que hace referencia al síndrome, teniendo trastornos de personalidad, hiperactividad, alteraciones afectivas, deterioro articular y dificultad al hablar. Todos estos tipos de síntomas por los que paso el filósofo se le vieron reflejados tanto a que enloqueció, pues el doctor que lo trato observó que el filósofo había mantenido relaciones sexuales con diferentes mujeres, pues a través de estas se transmiten la enfermedad.

Las mejores frases de Friedrich Nietzsche

“Lo que no me mata, me fortalece”.

“Toda convicción es una cárcel”.

“El último cristiano murió en la cruz”.

“Fe: no querer saber la verdad”.

“Los grandes intelectos son escépticos”.

“Abundan en la tierra los superfluos”.

“Sin música la vida sería un error”.

Obras más destacadas del filósofo

Humano, demasiado humano (1878)

El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música (1872)

El Anticristo (1888)

La genealogía de la moral (1887)

Más allá del bien y del mal (1886

El crepúsculo de los ídolos (1889)

Si la enfermedad de la sífilis no es tratada adecuadamente y en el tiempo correcto tiene efectos que pueden producir la muerte a la persona que la tiene, el filósofo murió el 25 de agosto de 1900, después de adquirir una neumonía, la cual se le junto con la enfermedad de sífilis, murió a la edad de 56 años, es muy recordado por sus frases y la literatura que dejó, pues actualmente a través de la historia las escuelas transmiten todo lo que hizo durante su vida.