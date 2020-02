Mini Luna de la Tierra es descubierta por astrónomos de la NASA

Científicos astrónomos de la NASA descubrieron que alrededor del planeta Tierra orbita una “mini Luna” desde los últimos tres años, pero aseguran que pronto dejará de orbitar. El satélite temporal fue visto por primera vez el 15 de febrero, por los astrónomos Theodore Pruyne y Kacper Wirzchos de la Universidad de Arizona.

Estos astrónomos utilizaron un telescopio de 1.52 metros en el Observatorio Mount Lemmon, situado cerca de Tuscon.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

“La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible mini Luna llamada 2020 CD3. En la noche del 15 de febrero, mi compañero de equipo del programa Catalina Sky Survey, Teddy Pruyne, y yo encontramos un objeto de magnitud 20” publicó Kacper Wierzchoz en su cuenta de Twitter, informa RT.

Por su parte, otra usuaria de Twitter, bajo en perfil de Meg Schwamb @megschwamb , posteó una imagen, en la que describe algunos datos de este cuerpo celeste.

The "interesting object" C26FED2 continues to be a possible mini-Moon needing more data. The following perihelia have definitely, no-question taken place: 2019/03/23 (q = 4,300 km!), 2019/06/22

2019/09/03, 2019/11/18, 2020/02/13, [ejected by April 2020]

El "objeto interesante" C26FED2 sigue siendo una posible mini-Luna que necesita más datos. Los siguientes perihelia definitivamente han tenido lugar: 23/03 2019 (q = 4,300 km!) 22/06 2019 2019/09/03 18/11/2018 2020/02/13 [expulsado en abril de 2020]

Con el texto que acompañaba el post con el siguiente mensaje: "Interesting… I think this would make it the second confirmed mini-moon if further astrometry holds up" ("Interesante ... Creo que esto la convertiría en la segunda mini luna confirmada si se mantiene la astrometría").

Interesting… I think this would make it the second confirmed mini-moon if further astrometry holds up #C26FED2 https://t.co/rs6G7zcJIU — Meg Schwamb (@megschwamb) February 19, 2020

Han existido desde hace muchas décadas reclamaciones de que la Tierra podría poseer otros satélites naturales, además de la Luna. Varios candidatos han sido propuestos, pero todas esas afirmaciones han resultado ser falsas. La Luna es el único cuerpo astronómico conocido como satélite natural de la Tierra.

A pesar de que la Luna es el único satélite natural conocido de la Tierra, hay una serie de objetos cercanos a la Tierra, con órbitas que se encuentran en resonancia con la Tierra.