Adrián Lopez y Marte Cazares, dos mexicanos pusieron muy en alto el nombre del país en la Feria Internacional en Italia al presentar piel de nopal.Al dar una demostración de los productos, uno de los que mas sorprendió y llamó la atención fue el de la piel de nopal.

Mediante la exibicion internacional de productos, los mexicanos destacaron entre muchos proyectos presentados, con la piel del nopal la cual esta enfocada en fabricar accesorios. El nopal es una planta que proviene de la familia del cactus, ofrece grandes cualidades que hace que se convierta en un remedio natural para diversas enfermedades, así como para cosméticos,belleza para la piel ya que no es dañino.

Mexicanos desarrollan 'piel de nopal' para la industria de la moda. Foto pixabay.

La creación de fabricar productos con piel de nopal fue de los jóvenes Adrián Lopez y Marte Cazares, ellos innovaron la piel hecha a base de nopal con el objetivo de hacer una prenda que no afectara al medio ambiente, y mediante la cual, las personas sientan la comodidad y facilidad de adquirír las piezas sin ningún problema.

La empresa creada por estos dos mexicanos es nombrada Adriano Di Marti SA de CV Vegan Cactus Leather, dando a conocer que el 50% de la creación es orgánico, con una garantía que la gente vea que es calidad lo que se esta comercializan, la idea es que sus productos se den a conocer y puedan tener negocios con otras empresas para aumentar su producción.



"México tiene potencial para innovar y, con nopal, que es el símbolo del país. ¡Muchísimas personas nos dijeron que estábamos locos! Hasta nuestros ingenieros nos dijeron que eso no se podía. Nosotros dijimos: ‘¿Cómo que no? Estamos en México, somos mexicanos, qué materia prima hay para aventar pa’arriba, pues nopal; crece solo, no necesita mucho riego, no se gasta mucha agua’. Ahí es donde empezamos a irnos por el nopal y, tras varias pruebas, pudimos concretar un material resistente“, Comento Adrián López, uno de los mexicanos que puso en alto el nombre de México.