Un grupo de científicos lidereado por la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, entrenaron a los colibríes salvajes con el fin de realizar una serie de experimentos, los cuales revelarían que estas singulares aves, además de ver los colores como los seres humanos, también ven colores combinados como ultravioleta + verde y ultravioleta + rojo, de acuerdo a la publicación de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El ojo humano es un órgano capaz de distinguir una gran variedad de tonalidades de los coloresde la naturaleza y en eso radica su importancia; aunque, de acuerdo al estudio realizado por la Universidad, existen otros más que no puede captar el órgano humano.

Se presume que mientras los humanos conos de tres colores en retina que son sensibles a la luz roja, verde y azul, los colibríes tienen un cuarto cono que puede captar tonalidades ultravioleta.

"Los humanos son daltónicos en comparación con las aves y muchos otros animales", asegura en un comunicado Mary Caswell Stoddard, profesora asistente del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton.

"Tener un tipo de cono de cuarto color no solo amplía el rango de colores visibles para las aves en los rayos UV, sino que también permite que las aves perciban colores combinados como ultravioleta + verde y ultravioleta + rojo, sino que esto ha sido difícil de probar", agrega la profesora.

Los colibríes ven colores que el ojo humano no puede; según estudio. Foto Pixabay

El Laboratorio natural de Biología de las Montañas Rocosas (RMBL) en Gothic, Colorado, fue el lugar en el que Stoddard y su equipo, establecieron un nuevo sistema de campo para poder percibir el colorido mundo de estas aves en un entorno natural. Los colibríes de cola ancha -Selasphorus platycercus-, fueron el objeto de estudio.

"Los colibríes son perfectos para estudiar la visión del color en la naturaleza. Han evolucionado para responder a los colores de las flores que anuncian una recompensa de néctar, para que puedan aprender asociaciones de colores rápidamente y con poca capacitación", explicó Stoddard.

Los colibríes ven colores que el ojo humano no puede; según estudio. Foto Pxhere

Stoddard y su equipo, estaba particularmente interesado en combinaciones de colores no espectrales, que implica reunir tonos de partes muy separadas del espectro de color, en oposición a las mezclas de colores vecinos como el verde azulado (azul-verde) o el amarillo (verde-rojo).

Para el ojo humano, el color púrpura es la prueba más clara de un color no espectral. En realidad, el púrpura no está incluido en el arco iris; sin embargo, se alcanza a percibir cuando se estimulan los conos azules (onda corta) y rojos (onda larga), pero no los conos verdes (onda media).

Mientras que los humanos tienen solo un color no espectral: púrpura, las aves pueden ver teóricamente hasta cinco: púrpura, ultravioleta + rojo, ultravioleta + verde, ultravioleta + amarillo y ultravioleta + púrpura.

Los colibríes ven colores que el ojo humano no puede; según estudio. Foto Pixabay

El equipo de investigación, realizó experimentos al aire libre cada verano durante tres años; Primero, construyeron un par de tubos LED personalizados de visión de pájaro programados para mostrar una amplia gama de colores, incluidos colores no espectrales como el ultravioleta + verde. Luego realizaron experimentos en una pradera alpina visitada frecuentemente por colibríes de cola ancha locales, que se reproducen en el sitio de gran altitud.

En el transcurso de varias horas, los colibríes salvajes aprendieron a visitar el color gratificante. Usando esta configuración, los investigadores registraron más de 6,000 visitas de alimentación en una serie de 19 experimentos.

Finalmente, el equipo de investigación analizó un conjunto de datos de 3,315 colores de plumas y plantas. Descubrieron que las aves probablemente perciben muchos de estos colores como no espectrales, mientras que los humanos no.

La tetracromacia, que tiene cuatro tipos de cono de color, evolucionó en los primeros vertebrados -explica Stoddard-.