Los padres de familia son los encargados de transmitirle a los hijos la información acerca de las cosas que pasan en la vida, realmente enseñarles cosas por las que pudieran enfrentar en su existencia como lo es el amor, puesto que los cuentos de hadas para los niños significan una versión rosada del amor.

Los niños deben de saber el significado del amor, que no siempre tendrán la relación a los príncipes de los cuentos. El amor es uno de los sentimientos más bellos que existen en la vida, es expresar cosas buenas hacia las personas a las cuales se les tiene interés, sin embargo, existen diferentes tipos de amores.

Lo que debe saber tu hijo sobre el amor. Foto pixabay.

En ocasiones los niños pueden llegar llorando a casa por que sufren de bullying, pero como padres de familia lo esencial es enseñarle a los niños el concepto correcto de las acciones, ya que se les puede confundir, que el amor puede ser señal de abuso.

Es importante que los hijos aprendan que cuando alguien ama, no significa que se deban sacrificar por los seres queridos, si no que es un compromiso, este tipo de situaciones son las que los niños miran a diario en las relaciones de los padres.

Tipos de amores que se les debe de explicar a los niños:

Se le debe de explicar al niño que el amor así mismo, es el más importante ante cualquier situación que este viviendo.

El amor no dura para siempre, aunque en ocasiones en las telenovelas si pasa, se le debe de decir al niño, que no todo el tiempo el amor dura para siempre, ya que depende las situaciones de la vida lo que hace que dure o no.

La frase de a veces, alguien a quien amas, no te ama, es cuando los niños quieren obtener lo que quieren y los padres en ocasiones consideran que no es lo correcto, es cuando dicen que no los quieren, pero en realidad si por que tratan de educarlos de la mejor manera.