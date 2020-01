Lo mejor de Chispa ahora en WhatsApp

¿Te imaginas recibir los acontecimientos más importantes del día, desde la comodidad de tu WhatsApp? Ahora es posible y más sencillo de lo que imaginas. Diviértete por horas con el mejor contenido y compártelo con tu familia.

Chispa te invita a conocer y disfrutar de temas especiales para ti. Desde misterios, recomendaciones escolares, y lo que está pasando en México y el mundo. Solo debes dar click en el siguiente enlace, seguir unos pequeños pasos y podrás disfrutar una lista de difusión con la información.

RECIBE LAS NOTICIAS DE CHISPA EN TU WHATSAPP ¡GRATIS!

Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos, enviarnos un mensaje y listo. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Este es el sencillo proceso que debes seguir. Es fácil y rápido.

1. Agrega a la lista de contacto de tu teléfono el número +52 1 553-731-4405 (si no nos agregas no podrás recibir los mensajes)

2. Envía el mensaje NOTICIAS CHISPA (no se aceptan llamadas ni videollamadas)

3. Sigue las instrucciones de nuestras respuestas y listo a disfrutar de las noticias del día

¿CÓMO FUNCIONA?

Te estaremos enviando mediante tu WhatsApp dos mensajes privados diariamente (uno durante la mañana y otro en la tarde) en el que recibirás las noticias más destacadas del día.

Sólo en caso de presentarse un acontecimiento de máxima importancia te llegarían mensajes de última hora.

TUS DATOS SE MANTIENEN PRIVADOS

La información que te haremos llegar será a través de una lista de difusión por lo cual tu número de teléfono y tu identidad no podrá ser vistos por otros usuarios, ni será compartido en otras plataformas. De esta manera te garantizamos la absoluta privacidad de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

¿QUÉ HAGO SI DESPUÉS NO LOS QUIERO RECIBIR?

Si después de un tiempo quisieras darte de baja para ya no recibir las noticias sólo envíanos un mensaje con la palabra BAJA y listo. Si en un futuro quisieras recibirlo de nueva cuenta basta con escribirnos ALTA para que sigas disfrutando de este servicio de manera gratuita.

Recuerda que este servicio es gratuito, no tiene ningún costo, sólo tienes que tener WhatsApp en tu celular y seguir los pasos que ya te indicamos. ¡Estamos esperando tu mensaje!