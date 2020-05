Hoy en día, existen millones de profesionistas que, en realidad, carecen de buena ortografía ni gramática. Es por ello que, iniciar un proceso de lecto-escritura con los pequeños, puede ayudarles a que en el transcurso de su vida puedan comunicarse correctamente tanto de forma escrita como verbal.

El dictado, es una estrategia didáctica que va dirigida, principalmente a que los niños aprendan la ortografía de las palabras, pero por otro lado, la gramática, que en ocasiones, cuesta tanto trabajo utilizarla de manera correcta debido a los modismos y regionalismos existentes en los diferentes lugares del planeta Tierra.

Lecto-escritura, actividades para practicar con los niños en cuarentena. Foto Pxfuel

Esto no significa que se esté haciendo referencia sólo al idioma Español -rico en vocabulario y gramática-, sino a todos los países del mundo en los que se habla distintos idiomas y en algunos casos, unos son derivados de otros y de ahí, sus modismos y regionalismos propios de la lengua.

Y aunque, la repetición pueda resultar tediosa en algunas ocasiones, no es así, no obstante, no se trata repetir por repetir, sino, primero, hay que conocer el origen de las cosas para entender de dónde vienen o cuál es su significado más real, que cada quien construye a su propio ritmo y a su manera de interpretar la cosas y posteriormente, la repetición, hará que ese conocimiento se memorice de forma positiva.

Básicamente un dictado consiste en decirle algunas palabras a los niños (en este caso) de forma verbal para que ellos, al escucharlas, las escriban en un cuaderno.

De esta forma irán practicando tanto la ortografía de las palabras como la escritura. En períodos vacacionales, normalmente los niños se olvidan hasta de cómo tomar un lápiz para escribir, por eso, esta técnica es tan efectiva para que no pierdan la práctica.

Lecto-escritura, actividades para practicar con los niños en cuarentena. Foto Pxhere

¿Qué palabras se pueden dictar?

Normalmente, esta práctica se aplica con niños de primer, segundo y tercer grado de primaria; aunque de repente no estaría mal, aplicar el ejercicio en de vez en cuando a niños más grandes o incluso, adolescentes, por lo que, si fuera así, las palabras van de acuerdo a sus edad y comprensión.

Las palabras que más se dificultan memorizar son las que llevan en su escritura letras como:

"b" o "v"

"m" o "n"

"ll" o "y"

"c", "s" o "z"

"c", "q" o "k"

"h"

"x" o "j"

"i" o "y"

"w" o "g" (todas éstas, por su mismo sonido).

Y en otros casos, combinación de consonantes como:

"mb" o "nf"

"mp" o "nv"

"sc"

"r" o "rr"

los dígrafos con "ll" "ch", "gue-gui" o "güe-güi" "que-qui"

Por lo que es recomendable dictar palabras que se dificulten más para aprender a escribirlas correctamente. Pueden ser palabras o enunciados para que vayan memorizando la gramática.

El tiempo ideal para llevar a cabo esta práctica es de 10 minutos, ya que más tiempo, podría resultar tedioso o enfadarles, debido a lo inquietos que son los niños.

Sin embargo, si el niño o niña está dispuest@ a querer hacer la actividad, es recomendable hacerla cada vez que se pueda; sobre todo en estos tiempos de cuarentena, para que cuando regresen a la escuela, no tengan problema con su escritura.