La familia es un núcleo formado por un número de integrantes que se forma con la finalidad de tener descendencia, y más tarde, cuidar de ésta y hacer de los hijos, personas con calidad humana, con valores, etc.

Pero por lo contario, los distanciamientos que se dan entre padres e hijos son múltiples y por diversas razones. Por un lado, la vida tan ajetreada que desde hace mucho se ha venido manifestando de acuerdo a las necesidades del ser humano, y por otro, discusiones e intranquilidades que se viven en el hogar.

Las razones del distanciamiento entre padres e hijos. Foto Pixabay

Y aunque es en la etapa de los primeros años de vida de los niños, cuando se forjan los vínculos más profundos, se espera que continúen para el resto de sus vidas.

Sin embargo, el hecho de que se manifieste cierto distanciamiento entre padres e hijos, sea físico o emocional, es mucho más común de lo que se piensa y sorpendentemente, en algunos casos hasta saludable.

Respecto a este inevitable hecho, una teoría que reforzaría esto, según el último informe sobre el tema realizado por Marcel Lubbers, del Instituto Demográfico Interdisciplinario de los Países Bajos (NIDI), cuestiona hasta qué punto los padres influyen en las actitudes de sus hijos y en qué medida esta influencia afecta a su conducta.

Y es que, los padres de familia, por lo general, pretenden formar personas competentes en todos los ámbitos, que sepan solucionar problemas o enfrentar situaciones que se presenten en su vida, capacez, tenaces, con habilidad de pensamiento, etc.

Por lo tanto, es urgente la necesidad de transmitir valores, creencias, tradiciones y actitudes de los padres a sus hijos a través de acciones y reacciones deliberadas y de la comunicación no verbal, así como predicar con ejemplos. No obstante, también es de relevancia reconocer la manera en que tales influencias afectan a la formación de actitudes y, por lo tanto, en las decisiones o no de separación.

El alejamiento lo sufre al menos a una de cada cinco familias alredor del mundo, y define el alejamiento familiar como la pérdida de afecto que ocurre en un determinado lapso de tiempo corto o largo, dentro de una familia.

En Europa, por ejemplo, los padres mayores y los hijos adultos tienden a interactuar más y a vivir más cerca unos de otros. Esto se debe fundamentalmente a una cuestión social y cultural.

Sin embargo, además de los trastornos o egoísmo en las creencias y valores, existen motivos no tan aparentes que también provocan el distanciamiento familiar.

Pues muchas veces no salen a la luz maltratos psicológicos o físicos que los hijos viven dentro de sus familias, y cuando crecen, manifiestan su molestia, enojo y hasta impotencia, distanciándose de ellos de forma evidente y significativa, pues aunque es algo común que pase, no son correctos algunos comportamientos por parte de los padres.

En fin, entre muchas otras, éstas son las principales razones de los distanciamientos que surgen entre padres e hijos, sin embargo, tarde o temprano, algunas pueden llegar a corregirse.