La tormenta Karen amenaza a Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.- La tormenta tropical Karen se encuentra la tarde de este 22 de septiembre a 560 kilómetros al sureste de Puerto Rico, las estimaciones señalan que en su paso por la isla caribeña el próximo martes deje lluvias e inundaciones, sin embargo no está prevista su evolución para un huracán.

La meteoróloga Fernanda Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, señaló este domingo a Efe que la principal consecuencia de Karen para Puerto Rico son las fuertes lluvias esperadas, una vez que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emitió hoy una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico y las islas municipio de Vieques y Culebra.

El NHC informó de que la tormenta tropical Karen se formó este domingo en la cuenca del Caribe, por lo que el NHC emitió un aviso de vigilancia para las islas de Trinidad y Tobago, Granada y San Vicente y las Granadinas.

La meteoróloga indicó que hay una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo que significa que vientos de tormenta tropical podrían registrarse en ese área en el plazo de las próximas 48 horas.

Los pronósticos de Karen en Puerto Rico y las Islas Vírgenes

La especialista indicó que se espera que Karen deje en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos el martes entre 2 (50 milímetros) y 4 (100 milímetros) pulgadas de lluvia, con posibilidad de mayores registros en zonas aisladas.

Ramos insistió en que las lluvias son la principal preocupación en estos momentos, ya que los vientos, aunque potentes, no superarán, según las previsiones, las 30 (50 kilómetros) o 40 millas (65 kilómetros) por hora. Los pronósticos indican que no se convertirá en huracán", insistió la meteoróloga sobre el sistema Karen.

El último boletín del NHC indicaba que el sistema tenía vientos de 40 millas por hora (mph) y se encontraba en la latitud 12,5 norte y longitud 61,7 oeste, mientras se mueve al oeste-noroeste a razón de 13 millas (20 kilómetros) por hora.

En la trayectoria pronosticada, Karen, cuya velocidad de traslación es de cerca de 9 mph (15 kilómetros por hora), se moverá a través de las Islas de Barlovento hoy y se prevé que se adentre al sureste del Caribe el lunes en la mañana. El martes, se espera que Karen se acerque a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de EE.UU.

Las autoridades puertorriqueñas, de momento, no han emitido ningún mensaje de prevención a la población una vez que se entiende que el sistema no afectará de forma directa a la isla y dado que a pesar de las fuertes lluvias y vientos no habrá condiciones de huracán. Algunos meteorólogos sí han aconsejado prudencia para el martes a la población.