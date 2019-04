Groenlandia: Científicos advierten que la capa de hielo de Groenlandia se derrite ocho veces más rápido que en los últimos 80 años. El volumen de la que es considerada la segunda capa de hilo más grande del mundo ha ido disminuyendo.

La investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA señala que la capa de hielo de Groenlandia perdió el doble de volumen desde 1980.

La segunda capa de hielo más grande le mundo se derrite seis veces más rápido. Foto temática: Pixabay

El estudio señala que los glaciares de Groenlandia han desprendido alrededor de 51 millones de toneladas de hielo al océano en un período comprendido de 1980 a 1990. Entre 2010 y 2018 la situación empeoró, ya que la cifra aumentó a 286 mil millones de toneladas, añadiendo que el deshielo ha incrementado 14 milímetros el nivel del mar desde 1972.

La mitad del deshielo de Groenlandia ha ocurrido en los últimos ocho años

Respecto al incremento del nivel del mar que señalan los científicos, la mitad ocurrió en los últimos ocho años. Sin embargo habría sido en 1980 cuando el clima del planeta entró en una situación de variabilidad, de acuerdo con Eric Rignot del Departamento de Ciencias del Sistema de la Tierra de la Universidad de California, para The Washington Post.

Eric Rignot señala que la periferia de Groenlandia se encuentra afectada y es una gran preocupación, ya que el nivel del mar está cambiando considerablemente y lo seguirá hacieno si no se toman medidas en el asunto.