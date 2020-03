Un estudio preliminar de médicos y científicos chinos indica que la sangre tipo O podría ser la más resistente al coronavirus. El estudio realizado por los profesionales, oriundos de Beijing, Wuhan, Shangai y Shenzhen, señala cuál es el tipo de sangre más vulnerable, así como la más resistente al coronavirus .

La investigación que determinó qué relación existe entre los grupos sanguíneos y la enfermedad fue compartida en el sitio MedRxiv, portal dedicado a compartir estudios preliminares que aún no han sido revisados por expertos o revistas académicas.

"Las personas con el grupo sanguíneo A tienen un riesgo significativamente mayor de adquirir COVID-19 en comparación con los grupos sanguíneos que no son A, mientras que el grupo sanguíneo O tiene un riesgo significativamente menor de infección en comparación con los grupos sanguíneos que no son O. Se analizó la influencia de la edad y el sexo en la distribución del grupo sanguíneo ABO en pacientes con COVID-19 de dos hospitales de Wuhan (1.888 pacientes) y se descubrió que la edad y el sexo no tienen mucho efecto en la distribución", señaló la investigación.

En otras palabras, y según el estudio preliminar, las personas con tipo de sangre A resultan ser las más son vulnerables o propensos a la hora de contraer coronavirus, mientras que las personas que tengan tipo O son más resistentes al contagio.

Jiao Zhao, Yan Yang, Han-Ping Huang, Dong Li, Dong-Feng Gu, Xiang-Feng Lu, Zheng Zhang, Lei Liu, Ting Liu, Yu-Kun Liu, Yun-Jiao He, Bin Sun, Mei-Lan Wei, Guang Yu Yang, Xinghuan Wang, Li Zhang, Xiao-Yang Zhou, Ming-Zhao Xing y Peng George Wang, fueron los profesionales que participaron del estudio.

Es importante reclacar, que esté informe preliminar de trabajo no han sido certificado por revisión.