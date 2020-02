La espera de un hijo, generalmente causa mucha emoción, o en su defecto, un cúmulo de sentimientos encontrados por el hecho de no saber cómo actuar en algunas ocasiones y más cuando se vive o experimenta la maternidad o paternidad por primera vez.

Pues en el proceso de criarlo, llenarlo de cuidados, educarlo y amarlo, suceden un sinfín de hechos que pueden causar ciertas confusiones a los papás.

La realidad sobre querer a los hijos por encima de todo. Foto Pixabay

No obstante, el instinto maternal que provoca amarlos de forma incondicional, sigue en tela de juicio, algo que sobrepasa los límites de la ciencia. Y es que numerosos estudios concluyen que la denominada “llamada de la maternidad” es tan solo un mito.

"No hay evidencias en la ciencia para afirmar que existe un instinto materno que automáticamente da a las mujeres el deseo de tener hijos, pero sí hace que las mujeres sean más emocionales que los hombres, y les brinde una mayor capacidad de crianza”, explicó una investigadora de la Universidad e Harvard.

"Los seres humanos realmente no tenemos instintos, sino una neocorteza, es decir, un cerebro más desarrollado a través del cual aprendemos a sobrevivir, lo que nos ha hecho más capaces de adaptarnos a nuestro entorno, y que las habilidades de crianza se aprenden y no son innatas ni para hombres ni para mujeres”, se lee en un libro llamado All the Rage: Mothers, Fathers, and the Myth of Equal Partnership, (En Español: Toda la ira: madres, padres y el mito de la igualdad de asociación").

Sin embargo, las madres, se encuentran, desde el momento en que llega un hijo a sus vidas, en constante aprendizaje, experimentando y realizando lo que saben. Sin embargo, la felicidad es un estado que todo mundo pretende alcanzar a través, de la maternidad.

Y en ese mismo sentido, se desea que los hijos alcancen ese máximo, una vez que crezcan y se conviertan en padres.

Una de las formas en que los hijos manifiestan el amor a sus padres y por las cuales, sienten mucha satisfacción, es sacando bunas calificaciones en la escuela, debido a que los logros, aun se miden de esa

La libertad se considera como la mejor muestra de amor por parte de los padres, pues es entendible que cada miembro de la familia necesita vivir diferentes cosas, dependiendo de los roles que estén viviendo.

El tiempo y el espacio requerido por una persona es fundamental pra desarrollar ciertas actividades y sentir seguridad así como adquirir experiencia.

Y aunque el ser humano no es perfecto, desde sus inicios, trata de realizar algunas actividades aunque se caigan en ciertos errores y en algunos casos, en frustraciones. Pero es un hecho que ante el amor que se le tiene a los hijos, hay que darles la libertad necesaria para que aprendan, vayan madurando y creando su propia identidad en todos los sentidos.

Pues aunque a veces no hagan las cosas como sus padres las hacen, casi llegando a la perfección, es un proceso por el que todos los seres humanos pasan.