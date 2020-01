Cuando el año finaliza suele pasar que la gente quita cualquier tipo de calendario ya sea que los guardan o en simples acciones los tiran y los reemplazan por el año que va iniciando o el año que corresponde en cuanto a la fecha.

Sin embargo el calendario de 2019 y 2019 servirán para unos años más tarde, pues se dice que a cada cierto tiempo se estarán reutilizando el calendario gregoriano que es uno de los cuales se utilizan en el mundo pues tiene particularidades de que se repite cada 28 años.

La curiosa razón por la que el calendario de 1992 sirve para 2020. Foto pixabya.

En un artículo publicado en 2010, señaló que el calendario "se repite cada 28 años, ya que 28 es el múltiplo común más bajo del ciclo de 4 años de los años bisiestos y los 7 días de la semana".Publicó el Museo de Artes Aplicadas y Ciencias de Australia, señaló.

El calendario de 1992 sin considerar días feriados es igual al del 2020, por lo que las personas que aún lo conserven podrán utilizarlo para este año 2020, mientras que al igualar el calendario de 2019 se puede apreciar que coincidirá con el calendario de 2030.

"El ciclo del calendario de 28 años funciona bien mientras se mantenga el ciclo de cuatro años de los años bisiestos. Sin embargo, en el calendario gregoriano que usamos, no son años bisiestos a menos que sean divisibles por 400. Entonces, 1900 no fue un año bisiesto, 2000 sí fue un año bisiesto, mientras que 2100 no será un año bisiesto. Ahora estamos en medio de una larga secuencia ininterrumpida de años bisiestos de 490 a 2096, pero luego, en 2100, el ciclo del calendario de 28 años se romperá". Explicó el mismo artículo del museo australiano,

Mediante un sitio web las personas podrán cehcar si los calendarios que mantienen y conservan podrán ser utilizados en otro tipo de años que coincidan con os años que vienen. De esta manera ya no tendrán que tirarlos sino guardarlos para volver a reutilizarlos.