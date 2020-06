Cuando existe un amor verdadero en una pareja, normalmente se piensa en tener hijos como fruto de ese amor; sin embargo, con el tiempo se presentan situaciones que no se conemplan en el momento cumbre de la relación, como la separación, el divorcio, el abandono, etc.

Tales hechos llegan en el momento menos esperado y normalmente, la madre es la que se hace cargo de los hijos y asume la responsabilidad por toda una vida. En este sentido, es el sexo más fuerte, pues desde las entrañas, saca fuerzas para darles a los hijos todo lo necesario y llenar ese vacío que el padre ha dejado.

La ausencia de un papá hace a los hijos más fuertes e inteligentes. Foto Pxfuel

En realidad, la figura paterna y todo lo que implica ser un padre, es básico para el sano crecimiento de los hijos, tanto física como mentalmente. Pues un padre, aunque no tiene la capacidad de dar vida, sí es una parte importante por la cual, millones de personas existimos en el mundo. Pero para bien o para mal, su ausencia no representa un total impedimento para el crecimiento natural de los hijos.

Pero, ¿por qué un papá se se deslinda de la esponsabilidad que implica su paternidad? La respuesta es muy simple: Dado que los papás no sufren al momento del traer a un nuevo ser a la vida, no existe esa conexión que hay entre madre e hijos. Y en ese sentido, el interés por sus hijos no es tan grande como el de una madre.

Existes diversas situaciones por las que un papá decide dejar de ocupar el lugar que le corresponde. En tanto, la labor de las madres es admirable, además del valor que tienen de enfrentar la vida sin el respaldo de una pareja, es decir, prácticamente solas y sus hijos.

Sin embargo, todas estas situaciones, a pesar de que resultan muy dolorosas -en muchos casos-, es un buen empuje para que los hijos crezcan más fuertes, más conscientes de cómo quieren actuar en un futuro, tengan una mayor inteligencia para discernir lo que es bueno y malo, y eviten pasar por una misma situación, evitando así, que un mismo patrón que los ha dejado marcados de por vida, vuelva a repetirse en sus vidas.

Hay un dicho que enuncia: "Lo que no te mata, te hace más fuerte" y eso es precisamente lo que pasa en la mayoría de los seres humanos cuando no tienen a su lado una figura paterna. Otro dicho deja bien claro: "No es padre el que engendra, si no el que educa".

De acuerdo al sitio Cultura Colectiva, hay 8 rasgos que indican que los hijos crecen más fuertes e inteligentes:

Ser una persona independiente Entender que una mujer sola también puede levantar un hogar Ser más acomedid@ Saber que la fuerza de una madre es un ejemplo a seguir Entender que a veces es necesario sacrificar algunas cosas por otras Comprender que no hay tareas para hombres y para mujeres Saber que la nobleza es primero y que siempre se debe actuar de manera positiva Siempre es bueno mantener un pensamiento positivo

Aunque en ocasiones, una madre puede rechazar la decisión de un padre de optar por el abandono, normalmente terminan por entender que no es una situación fácil de controlar, que no está en sus manos evitar y que mientra haya vida, hay esperanzas de sacar a los hijos adelante.