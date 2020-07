Influenza y Covid-19: peligrosa combinación que prevé un otoño mortal en México

Durante la cotidiana conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador -Presidente de México- del pasado martes 30 de junio, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, habló sobre un nuevo reto que espera al país en la próxima temporada de otoño-invierno, pues se estima que además del repunte en casos de Coronavirus, llegará la Influenza.

Dijo de manera directa que la combinación de estas dos enfermedades podrían incrementar el número de decesos en México, lo que apunta al peor panorama.

"La temporada de influenza va de octubre hasta marzo y existe la sospecha de que COVID-19 puede repuntar", advirtió.

"La neumonía -inflamación de los pulmones por infecciones creadas por influenza u otras enfermedades- está dentro de las primera 10 causas de muertes en México; es la octava. Tan sólo en 2018 murieron por esta enfermedad 28,000 personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)", explicó el epidemiólogo.

"La perspectiva que preocupa es que se junten dos enfermedades causadas por virus diferentes que producen la misma enfermedad -neumonía- y podrían hacer que aumente por supuesto el número total de personas que fallezcan, pero más importante es que algunas vausas de su fallecimiento podrían estar determinadas por la falta de un espacio para la atención hospitalaria, es por ello que no vamos a bajar la guardia en la reconversión hospitalaria con los 900 hospitales”, explicó el funcionario.

"Es un reto importante en México y en todo el hemisferio norte. La influenza es una enfermedad causada por un virus distinto al virus que causa el Covid-19, pero que produce una enfermedad muy parecida; 8 de cada 10 personas afectadas por influenza tienen en una enfermedad leve parecida a un catarro, síntomas poco más intensos que desaparecen solos; sin embargo, el 20 por ciento restante pueden tener una enfermedad suficientemente grave para requerir hospitalización.

La forma grave de ambas enfermedades causa neumonía, en los casos más graves que son del 3 al 5 por ciento, los pacientes pueden requerir terapia intensiva, ventilación mecánica con alto riesgo de complicaciones y de muerte”, advirtió.

Por otro lado, López-Gatell apauntó también que, el comportamiento de la epidemia se manifiesta de diferente manera en cada estado de la república, debido a la movilidad y cantidad de población de cada uno.

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían extender epidemia hasta septiembre o incluso octubre .que son las entidades más grandes y densamente pobladas del país-; no obstante, ciudades como Tijuana, que crecieron su índice de contagios muy rápido, han disminuido su curva de contagios en siete semanas.

Y por si fuera poco lo que está pasando en México con las condiciones sanitarias, López-Gatell indicó que el Covid-19 se sumará a la temporada de Influenza que iniciará de octubre y se estima que termine en marzo de 2021.

"¿Cuánto tiempo va a durar la epidemia? No se puede precisar; sin embargo, conjeturas científicas estiman que podría durar dos o tres años de forma sincrónica en el mundo y dada esa realidad, la Nueva Normalidad implica vivir de forma diferente ya que no podemos eliminar el riesgo de manera absoluta pero sí integrarnos a las actividades en sociedad haciéndolo de una manera en que se pueden disminuir esos riesgos como la sana distancia no menor de dos metros y el lavado constante de manos", informó López-Gatell.

Se estima que en México actualmente hay un total de 226,089 casos confirmados acumulados de Coronavirus; de éstos 23,782 son casos activos y van 27,769 defunciones desde el inicio de la epidemia en el país.

Dijo que seis de cada diez personas, es decir el 59% de los contagiados, se han recuperdo aproximadmente 131,254 pacientes, aunque enfatizó que algunas tienen una recuperación lenta de semanas o incluso meses.

El semáforo rojo se encuentra activo en 14 entidades federativas (estado de alerta máximo) y las 18 restantes en color naranja, lo que representa riesgo alto.

Los datos arrojan que la Ciudad de México continúa registrando el número más alto de contagios y defunciones a nivel nacional, con aproximadamente 47,437 y 6,456, respectivamente, de acuerdo a las cifras por entidad federativa.

De la misma manera, en cuanto a los casos confirmados activos la Ciudad de México encabeza la lista con 3,431; le siguen el Estado de México (2,039), Puebla (1,632), Guanajuato (1,358), Tabasco (1,177), Tamaulipas (1,089) y Veracruz (1,089), Yucatán (1,066) y Coahuila (1,017). Las tres entidades con menor cantidad son Zacatecas con 186, Colima con 130, y Chihuahua con 100.

De acuerdo a los conteos oficiales, las siete entidades más afectadas, en relación a las personas que han fallecido por la enfermedad, son la Ciudad de México a la cabeza, seguida del Estado de México (4,200), Baja California (1,899), Veracruz (1,522), Sinaloa (1,257), Puebla (1,241) y Tabasco (1,032).

Entre otros datos, se dio a conocer que la tasa de incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes en el país es de 18.30 por ciento. El estado con la mayor carga de enfermedad dentro de la epidemia activa es Yucatán con 47.18 por ciento, al que le siguen de forma descentente Tabasco con 45.75, la Ciudad de México con 38.04, Quintana Roo con 35.1, Coahuila con 31.59 y Baja California Sur con 31.06 puntos porcentuales.

La Red IRAG reportó que en la ocupación y disponibilidad hospitalaria, existen -al 28 de junio pasado-, 14,789 camas generales disponibles y 11,834 (44%) ocupadas. Con ventilador, a 5,447 pueden acceder los enfermos ante las 3,517 o el 39 % de ocupación. De los 899 hospitales notificantes, 867 o el 96% sí reportaron al sistema, y añadió que los centros de salud destinados a la atención de pacientes con coronavirus continúan registrando saturación de capacidad.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaria de Salud, hasta el último corte, a nivel nacional, 56% de lugares de hospitalización general están disponibles y 44% ocupados. En camas con ventiladores 61% están disponibles y 39% han llegado al límite de su capacidad.

No obstante, en la Ciudad de México únicamente se cuenta con una capacidad del 39% del total de camas de hospitalización general ante un 61% de ocupación. En cuanto a la atención con ventiladores, dicha entidad tiene un 54% de espacios llenos y 46% de disponibilidad.

Sobre las comorbilidades (dos enfermedades al mismo tiempo) asociadas en defunciones acumuladas, la SSA reportó que las tres principales son hipertensión, diabetes y obesidad. Sólo el 29% de las personas que han fallecido por coronavirus no tienen enfermedades como antecedente.

