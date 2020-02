Hombres que ganan la custodia de sus hijos podrán exigir pensión alimenticia

Es de pensarse que ante una separación o la firma de la culminación de un contrato matrimonial, quien tenga todos los derechos de quedarse con la custodia de los hijos, es la madre.

Lee también: La millonaria cantidad que Maradona perderá por divorcio

En este sentido, recientemente, por unanimidad de votos, en el Estado de México se reformó el Código Civil para permitir que los concubinos y cónyuges hombres puedan demandar pensión alimenticia.

Y ante el hecho, ya hay registro de antecedentes de ex esposas que dan pensión alimenticia, como es el caso de Ana:

"Ana", es una joven madre originaria de Toluca que desde hace cuatro años paga pensión alimenticia a su ex pareja al que le otorgaron la custodia de su hijo.

Este podría ser el escenario para las mujeres en la entidad y más tarde en el resto del país, después de que los diputados mexiquenses aprobaron en comisiones que los ex esposos o ex concubinos que se queden con la guardia y custodia de los hijos, puedan demandar pensión a las ex parejas.