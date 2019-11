Los gatos son animales que las personas pueden usar como mascotas en casa, tal es el caso de Huang You que perdio a su gato "Garlic", el ya no podía hacer nada asi que decidió en un frío invierno enterrar a su gato en un parque cercano a su casa. El hombre de 22 años quedó desvastado al ver muerto a su gato, le surgio la idea que al ya no tenerlo debía clonarlo, al leer en una nota de china que se podian clonar perros y al saber que ya no tendría a su mascota opto por realizar este procedimiento.

La clonacion sirve para hacer una copia exacta de alhuien en este caso, Huang You optó por realizar este proceso con su gato, tuvo que desenterrarlo y ponerlo en un refrigerador para preparado para el proceso, debido que su gato no tuvo el tiempo de tener descendencia, pues el lo quiero a su lado y la unica opcion para hacerlo es por medio de la clonacion.

Hombre queda devastado tras muerte de su gato, así que lo clonó. Foto pixabay

Esa idea lo llevó a Sinogene, una empresa comercial dedicada a la clonación de mascotas con sede en Pekín. Con unos 35.000 dólares y al cabo de siete meses, Sinogene creó lo que los medios de comunicación oficiales de China llamaron el primer gato clonado del país, una señal más de que la nación se está convirtiendo en una potencia en genética y clonación.

Eso también sugiere que China podría convertir la clonación de mascotas en un negocio viable. De acuerdo con los expertos, duplicar perros y gatos no ha tenido mucho éxito en Estados Unidos ni en ninguna otra parte. Sin embargo, en la China obsesionada con sus mascotas podría ser diferente. Se espera que el tamaño del mercado nacional de las mascotas en China alcance los 28.200 millones de dólares este año, un aumento de aproximadamente una quinta parte respecto de 2018 de acuerdo con Gouminwang, una consultoría de mascotas en Pekín. El país ya tiene 55 millones de perros y 44 millones de gatos como mascotas y la demanda de los gatos está creciendo aceleradamente.

La clonación de mascotas no se limita a China (Barbra Streisand declaró el año pasado que dos de sus perros son clones) y se han estado clonando gatos durante años, pero Garlic es el primer gato clonado por China, lo que ha fortalecido su posición entre los países que más clonaciones realizan, los cuales incluyen a Estados Unidos, el Reino Unido y Corea del Sur.

Mi Jidong, el director ejecutivo de Sinogene, afirmó que la empresa decidió comenzar a clonar mascotas en 2015 tras realizar una encuesta de aproximadamente 1000 personas que demostró que había demanda. La empresa ha clonado a más de 40 perros, incluyendo schnauzers, pomeranians y malteses, a un costo de 53.000 dólares cada uno, algunos para ser mascotas y otros con fines de investigación médica.

(INICIO DE MATERIAL OPCIONAL).

De acuerdo con Mi, es más costoso clonar perros que gatos, ya que el periodo en que es posible recolectar óvulos es muy breve en los perros. Afirmó que más de 100 personas han almacenado muestras de ADN de sus mascotas con la expectativa de clonarlas.

El esfuerzo que realizó Sinogene durante un año para clonar un gato fue motivado por investigaciones de mercado que demostraron que los gastos están cobrando cada vez mayor popularidad en China, dijo Mi, quien jamás ha tenido una mascota. (“Los gatos y los perros necesitan muchos cuidados”, comentó).