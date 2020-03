Hija de Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, dio positivo al Covid-19

Durante el pasado sábado, Quirino Ordaz Coppel, quien figura como gobernador del Estado de Sinaloa, reveló el nombre de su hija, quien habría resultado positivo a la prueba del Covid-19, junto con otros dos casos, siendo Silvana, uno de ellos.

Este sábado por la noche el gobernador, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer la siguiente información:

"Hoy por la tarde me tocó ver a mi hija Silvana por videoconferencia. No quiero que ningún papá tenga que pasar el sufrimiento de no poder abrazar a sus hijos por aislamiento, hagamos todo para contener el #Coronavirus, cuenten conmigo y el @sinaloagobmx, vamos a seguir trabajando".

Así mismo, Ordáz, dio un mensaje de viva voz, pidiendo a la población tener calma y no alarmarse, ser concientes y exhortó a la población a que se apegue a las medidas más imprescindibles para evitar los contagios del Coronavirus.

Explicó, también que Silvana estaba estudiando en el país vecino de Estados Unidos, y llegó a México el martes pasado, por lo que de inmediato se sometió al examen, resultando positivo.

Algunos de los comentarios de los usuarios de la red social, cuestionaron al gobernador sobre si su hija Silvana es un caso a parte de los tres que resultaron positivos o si ella está incluida en esa lista, a lo que el gobernador contesta que ella está dentro de esas personas.

La siguiente reacción de un usuario de Twitter fue preguntarle que por qué no había dado a conocer el nombre, y Quirino comentó que por respeto a su hija no lo había hecho pero que al hablar con ella, Silvana le dijo que no había ningún problema que se revelara su nombre.

Hoy, la chica se encuentra aislada de su familia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, teniendo contacto sólo vía virtual con su padre, madre y hermanos.

Por otro lado, Quirino Ordaz, se encuentra tranquilo, a pesar de no poder abrazar a sus hijos como lo externa en el mensaje.

Por otro lado, el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud de Sinaloa, a través de un vídeo, también ha enviado un comunicado sobre los casos positivos en el estado, así como ha mantener la calma llevando a cabo las medidas de higiene primordiales, así como a no alarmarse por los tiempos que estamos viviendo.