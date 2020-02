Google homenajea año bisiesto 2020

Cada cuatro años se presenta el año bisiesto y este 2020 tocó que pasara. Con este motivo, Google, que es considerado como la más grande biblioteca virtual, ha decidido brindarle un homenaje a este 29 de febrero. Con una singular imagen sobre la parte superior de barra de búsqueda, ha colocado el número 28 en la primera "o", el 29 en la segunda "o" con ojos pispiretos y el número 1 dentro de la letra "g" aludiendo a que este año trae un día más.

El significado etimológico (origen de la palabra) es el siguiente:

Voz patrimonial del latín bisextus ‘día que en los años bisiestos se agregaba entre el 24 y el 25 de febrero’, compuesto de bis ‘dos veces’ y sextus ‘sexto’, por ir detrás del 24 de febrero, sexto día de marzo en el calendario romano, impuesto por Julio César. De la familia etimológica de seis (V.).

Los orígenes del año bisiesto, radican en que se añade un día más para corregir el desfase que existe entre la duración del año trópico: 365 días 5 h 48 min 45,10 s (365,242189 días) y el año calendario de 365 días. Esto requiere que cada cuatro años se corrija el año calendario por una acumulación no contabilizada de aproximadamente 1/4 de día por año que equivale a un día extra.

En el calendario juliano se consideraban bisiestos los años divisibles entre cuatro, resultando años de 365,25 días.n. Esto supone un adelanto de unos 11,25 minutos por año respecto al año trópico. Puede no parecer mucho, pero en sólo 500 años supondría un desfase de casi cuatro días. Se hacía necesario acortar el año, y así el calendario gregoriano establece:

Año bisiesto es el divisible entre 4, salvo que sea año secular -primero de cada siglo, terminado en «00»-, en cuyo caso también ha de ser divisible entre 400.

Febrero trae en el calendario 28 o 29 días (este último sólo en los años bisiestos). Sin embargo, diez veces a lo largo de la historia, y solo en determinados países, ha habido un "30 de febrero".

En este sentido, los mexicanos y extranjeros somos muy dados a prometer cosas que normalmente no podemos cumplir, y para no quedar tan mal, siempre se dice que esa promesa se cumplirá un 30 de febrero, cuando en realidad, esa fecha del calendario juliano, no existe en México.