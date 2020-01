Cuando una pareja ha tenido un bebé, la familia por lo general les causa curiosidad verlo, cargarlo o incluso hasta darle un beso por su nacimiento, pero, ¿es bueno que las personas visiten a un bebé recién nacido?

Los expertos han confirmado que no es conveniente que un bebé recién nacido reciba visitas, en específico, en su primer mes, debido a que se deben de evitar enfermedades, y que la madre no batalle en la lactancia.

Expertos recomiendan no visitar a un recién nacido hasta el mes. Foto pxhere.

Es muy común que las personas piensen que los padres son especiales y más cuando tratan de esconder al bebé o bien no específicar en qué lugar se encuentran para evitar que los pequeños se contagien de alguna enfermedad, sin embargo, y pese a que las visitas no se pueden evitar, los expertos recomiendan tener medidas de seguridad acerca del cuidado de su hijo para no adquirir ninguna enfermedad.

Recomendaciones para cuidar a un bebé recién nacido:

Limitar visitas en los primeros días de vida de un recién nacido. La madre y el hijo deben de tener tranquilidad para iniciar bien la lactancia. Cuando una persona los visite debe de ser mínimo 10 minutos. Si la persona que quiere visitar al recién nacido está enferma, no debe de hacerlo. No utilizar el móvil durante la visita al bebé.

Los pediatras, personas especializadas en el proceso de un nacimiento, recomiendan que durante el primer mes de vida del niño no se visite en el hogar, ya que el objetivo es que el bebé pueda tener una buena lactancia, evitando ruidos y enfermedades.

En general, se necesita que la madre y el niño estén en un buen ambiente, pues la lactancia es una de las etapas más importantes del desarrollo de un bebé, evitando malos olores, el humo de tabaco, escuchar demasiadas voces no es recomendable, pues el niño debe de identificar el olor materno sin dificultades. El sistema inmune que tiene el recién nacido apenas lo está adquiriendo durante su primer año de vida.