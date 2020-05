El desayuno está considerado por los nutriólogos como la principal comida del día y algunos estudios comprueban que si no se toma el desayuno de manera adecuada, podría haber graves consecuencias como diversas enfermedades asociadas con el mal hábito o incluso, la muerte.

El Journal of the American College of Cardiology menciona en un estudio realizado, que no tomar el desayuno adecuadamente, está asociado con una mayor taza de mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares.

Lee también: Enfermedad de Whipple, causas y consecuencias en la salud

Estudio: si no se consume el desayuno correctamente, se corre el riesgo de morir. Foto Pixabay

Para la realización del estudio, se tuvo la participaron de 6,550 adultos entre 40 y 75 años de edad de Estados Unidos, a los que se les practicó la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición.

Factores como la edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, dieta, el estilo de vida, el índice de masa corporal y el estado de la enfermedad, fueron los que los expertos tomaron en cuenta para analizar sus resultados.

Mismso que revelaron que las personas que no tenían el hábito de desayunar, tenían un 87% más de riesgo a tener mortalidad cardiovascular, comparadas con las que sí desayunaban diariamente.

Pues la ausencia del desayuno puede provocar un mayor riesgo de padecer obesidad, colesterol elevado o grasas en la sangre, hipertensión, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad cardíaca.

El cuerpo humano está diseñado para tener un correcto funcionamiento; si no se cumplen con las reglas básicas de salud (en la medida de lo posible) como consumir las tres comidas al día y/o dos colaciones nutritivas entre comidas así como domir por lo menos ocho horas diarias y hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio diario, el organismo se deteriora y va perdiendo vitalidad, agilidad, firmeza, fuerza y sobre todo, los órganos y músculos van perdiendo la salud.